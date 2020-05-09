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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بهجات ومندور يتابعان تنفيذ 9024 وحدة سكنية فى بدر

السبت 09/مايو/2020 - 09:09 م
المهندس كمال بهجات
المهندس كمال بهجات
علا العلاف
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تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، أعمال الإسكان والمرافق والطرق والكهرباء بإسكان العاملين بالعاصمة الإدارية لـ٣٧٦ عمارة فى ٩٠٢٤ وحدة.

وأوضح رئيس الجهاز أن نسبة الإنجاز بالمشروع بلغت ٧٣%، ومن المتوقع إنهاء المشروع في 5 أغسطس 2020، وتبلغ القيمة الاستثمارية له ٣.٢٠٣ مليار جنيه.

وأضاف أنه تم تنفيذ أعمال المرافق (مياه وصرف وري وطرق فرمة) بنسبة تنفيذ ٧٥% وأعمال الكهرباء ٤٠% وأعمال التليفونات ٢٠%، وجار البدء في أعمال الطرق.

كما تفقد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أعمال الطرق وتسيق الموقع بالحي السابع لـ٨٤٢ عمارة بقيمة استثمارية ٤٠ مليون جنيه لأعمال الطرق وتنسيق الموقع بالمشروع، موضحًا أنه من المتوقع الانتهاء من أعمال المنطقة C وD فى 30 يونيو 2020 وبلغت نسبة التنفيذ ٧٥%.
المجتمعات العمرانية
بهجات ومندور يتابعان تنفيذ 9024 وحدة سكنية فى بدر
المجتمعات العمرانية
المجتمعات العمرانية
بهجات ومندور يتابعان تنفيذ 9024 وحدة سكنية فى بدر
المجتمعات العمرانية
بهجات ومندور يتابعان تنفيذ 9024 وحدة سكنية فى بدر
المجتمعات العمرانية
المجتمعات العمرانية
بهجات ومندور يتابعان تنفيذ 9024 وحدة سكنية فى بدر

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