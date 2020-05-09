عثمان: ضوابط إعادة تشغيل الفنادق تصب في صالح السياحة الشاطئية

قال محمد عثمان، رئيس لجنة التسويق السياحي بالأقصر، إن الاستفادة من الضوابط المعلنة لإعادة تشغيل الفنادق المقرر لها منتصف شهر مايو الجاري، تصب في صالح فنادق السياحة الشاطئية أي البحر الأحمر وجنوب سيناء ومرسى علم والإسكندرية، أما السياحة الثقافية فلن يكون لها نصيب، نظرا لارتفاع درجات الحرارة بالصعيد، وهو ما لا يتناسب مع طبيعة المصريين الذين يرغبون في الشواطئ.وأوضح عثمان، في تصريحات له، أن هذه التجربة الجديدة ستمنحننا اكتساب ثقافة جديدة بعدم التقارب والمحافطة على المسافات الآمنة، والوقاية الصحية الدائمة ستكون من ضمن أساسيات حياتنا بعد أن تزول هذه الجائحة.