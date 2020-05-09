«الكاظمى» يأمر بإطلاق سراح المعتقلين من المتظاهرين العراقيين

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الإفراج عن جميع المتظاهرين من السجون العراقية، مؤكدًا أن الحكومة شفافة وليست غرفًا مظلمة.جاءت تصريحات الكاظمي بعد لقائه، اليوم السبت، بالسفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر، ونبه على حساب المقصرين، وسيقدم تعويضات للمتضررين.وأكد الكاظمي، اليوم السبت، للسفير الأمريكي أن العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات، والاعتداء على أى دولة.وشدد الكاظمي، حسب البيان، على "ضرورة التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات الاقتصادية والأمنية ومواجهة الإرهاب والتحضير للحوار الاستراتيجي بين البلدين والعمل على حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة وإبعادها عن المخاطر"، مؤكدًا أن "العراق لن يكون ساحة لتصفيات الحسابات والاعتداء على أى دولة جارة او صديقة".من جهته، هنأ السفير الأمريكي الكاظمي بمناسبة نيل حكومته الثقة في مجلس النواب، مؤكدًا استعداد بلاده لدعم العراق في المجالات كافة، خصوصًا الجانب الاقتصادي ومواجهة جائحة كورونا.