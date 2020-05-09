مسئول بـ«المالية» يتفقد الأعمال الإنشائية بـ3 مديريات (صور)

تفقد عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، الجمعة والسبت، في زيارات للمديريات المالية بالبحيرة والإسماعيلية والشرقية، سير الأعمال الإنشائية بها.وشدد عواد، خلال الزيارة، على ضرورة الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المناسبة، والتنفيذ بكل دقة لتوجيهات وزير المالية الدكتور محمد معيط، وتابع بعض لجان المقابلات بمحافظتي الإسماعيلية والشرقية أثناء مقابلات المتقدمين لشغل بعض الوظائف في تلك المديريات.يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بضرورة متابعة أعمال التطوير والإنشاءات القائمة.