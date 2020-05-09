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السبت 09 مايو 2020 الموافق 16 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مسئول بـ«المالية» يتفقد الأعمال الإنشائية بـ3 مديريات (صور)

السبت 09/مايو/2020 - 09:01 م
عماد عواد
عماد عواد
راندا التوني
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تفقد عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، الجمعة والسبت، في زيارات للمديريات المالية بالبحيرة والإسماعيلية والشرقية، سير الأعمال الإنشائية بها.

وشدد عواد، خلال الزيارة، على ضرورة الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المناسبة، والتنفيذ بكل دقة لتوجيهات وزير المالية الدكتور محمد معيط، وتابع بعض لجان المقابلات بمحافظتي الإسماعيلية والشرقية أثناء مقابلات المتقدمين لشغل بعض الوظائف في تلك المديريات.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بضرورة متابعة أعمال التطوير والإنشاءات القائمة.
عماد عواد
عماد عواد
عماد عواد
عماد عواد
عماد عواد
عماد عواد
عماد عواد
عماد عواد
عماد عواد
عماد عواد
عماد عواد
عماد عواد
عماد عواد
عماد عواد
عماد عواد
عماد عواد
عماد عواد
عماد عواد
عماد عواد
عماد عواد

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