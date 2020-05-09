مصرع طفل غرقًا في بحر سنورس بالفيوم

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالفيوم، فى انتشال جثة طفل عمره 10 سنوات لقي مصرعه غرقا بمياه بحر سنورس خلف فيلا المحافظ، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.تلقى اللواء عادل الطحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مركز الفيوم، يفيد بتلقي بلاغ من شرطة النجدة يفيد بغرق طفل بمياه بحر سنورس.وانتقلت قوات الإنقاذ النهري، وتم استخراج جثة الطفل، وتبين أن الطفل عمره 10 سنوات، غرق أثناء لهوه بالبحر عند الممشى السياحي خلف فيلا المحافظ و،تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.