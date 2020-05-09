روسيا تعرب عن استعدادها للحوار مع التشيك حول القضايا الثنائية بينهما

أعربت السفارة الروسية في جمهورية التشيك، اليوم السبت، عن استعداد موسكو لبدء مشاورات مع براغ بشأن القضايا الثنائية الملحة بين البلدين.وذكرت السفارة الروسية، في بيان بثته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم: "أنه في الـ8 من مايو الجاري، أخطرت روسيا رسميًا جمهورية التشيك برغبتها في إجراء مشاورات حول القضايا الثنائية الملحة بين الجانبين، وفقا للمادة الخامسة من المعاهدة المبرمة عام 1993 بشأن العلاقات الودية والتعاون بين روسيا والتشيك، والتي تنص تحديدًا على التزام البلدين بالحفاظ على العلاقات التاريخية والعسكرية بينهما".وكان وزير الخارجية التشيكي، توماس بيتريشك، صرح، في 5 مايو الجاري، بأن سلطات البلاد سلمت مذكرة لروسيا تقترح فيها بدء المشاورات مع موسكو وفقًا لمعاهدة التعاون والعلاقات الودية المبرمة بين البلدين.ولفت بيتريشك، إلى أن هناك العديد من نقاط الخلاف بين الجانبين، حيث تصاعدت التوترات بين البلدين بعد هدم نصب تذكاري مخصص للمارشال السوفييتي في الحرب العالمية الثانية، إيفان كونيف، في العاصة التشيكية براغ.