وزارة السياحة تنشر فيديو لتاريخ الطبخ في مصر

نشرت وزارة السياحة والآثار، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو جديدًا عن تاريخ الطبخ، وطبق اليوم هو أقدم وصفة مكتوبة معروفة في مصر؛ ألا وهو طبق العدس و،كتبه المصري القديم على قطعة من ورق البردي في القرن الثالث الميلادي.وكان المصريون القدماء يأكلون العدس منذ عصور ما قبل التاريخ منذ حوالي 4000 قبل الميلاد، وتوضح هذه الوصفة استمرارية التاريخ الطويل للمطبخ المصري، ولكنها أيضًا لم تظل ثابتة طوال الوقت، حيث يتم إعداد العدس بطرق مختلفة اعتمادا على الفترة الزمنية.يشار إلى أن وزارة السياحة تطلق طوال شهر رمضان عددًا من الفيديوهات المصورة الخاصة بتاريخ الطبخ في مصر، يوم السبت من كل أسبوع، عبر هاشتاج‏‎‏#StaySafe‏‎‏#ExperienceEgyptFromHome