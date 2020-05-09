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الثقافة

الحلقة 14 من رواية «الصديق أبوبكر».. باب الغار

السبت 09/مايو/2020 - 08:49 م
جريدة الدستور
يسرى أبو القاسم يكتب
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ما زال الأب وشقيقه أيمن وأبناؤهم زياد ويارا ونور ومحمود في المزرعة، يسرد الأب وأيمن من سيرة "الصديق أبوبكر" ورحلة الهجرة النبوية.

الأب: "ما زال البحث جاريًا عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبوبكر من كل الفرسان بعد أن رصدت قريش مائة ناقة لمن يدل عليهما، والنبي والصديق في غار ثور، يأتيهما عبدالله بن أبي بكر في الليل ويمكث معهما حتى طلوع الفجر، ثم يعود إلى دارهم ليأتي بأخبار قريش، وتقوم السيدة أسماء يإحضار الطعام إلى النبي وأبيها، رغم حملها في ابنها عبدالله بن الزبير، وكانت تصعد الجبل وهي حبلى في الشهر السابع".

زياد: لماذا اختارها أبوها لتحمل إليهم الطعام ولم يختر أخاها عبدالرحمن؟
أيمن: سؤال عظيم يا زياد
الأب: لأن العرب كانوا لا يتبعون النساء هذا أولًا، ثانيًا: حتى ينال أكثر من فرد من أبناء الصديق شرف الدفاع عن الدين، ثالثًا ويظل للمرأة دور مهم في الدعوة يحكيه التاريخ إلى ما شاء الله.
يارا: كم هو عظيم دين الله
نور: أكمل يا أبي
الأب: "وصل كفار قريش إلى جبل ثور، ولما نظروا إلى الغار قال أحدهم قطعًا هما في الغار أعلى الجبل فصعدوا، فرأهم النبي وصاحبه أبوبكر الصديق، فخاف أبوبكر على النبي وقال بصوت لا يسمعه إلا النبى، يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، فقال النبى صلى الله عليه وسلم (يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما)، فهدأ الصديق".

محمود: ثم نظر الكفار إلى الحمامتين والشجرة والعنكبوت، وقالوا لو أن أحدًا هنا لفر الحمام ولتقطعت خيوط العنكبوت.

أيمن: أحاديث الشجرة والعنكبوت والحمامتين ضعيفة، وأنا أرى أن الغار بلا حمامتين وبلا شجرة وبلا عنكبوت، والكفار لا ينظرون على من بداخله رغم صعودهم الجبل وبحثهم الطويل هذا يكون إعجازًا أكبر.

الأب: وأنا أوافقك الرأي فلقد نجى الله النبي وصاحبه من هؤلاء الكفار دون أن تكون هناك أشياء تدل على عدم وجودهم في الغار، ويقول تعالى: "إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم".

أيمن: وهنا التكريم العظيم للصديق، فالله يصفه فى كتابه الكريم بالصاحب حين يقول "إذ يقول لصاحبه"، فأى شرف بعد هذا. 

الأب: لا حظ قوله تعالى على لسان نبيه "إن الله معنا" فمن كان معه الله لا يضل ولا يشقى.
ونكمل غدًا بإذن الله.

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