خبير اقتصادي: تداعيات كورونا أكبر من العالم (فيديو)

قال الدكتور على الإدريسى الباحث الاقتصادى، إن العديد من دول العالم لم تتخذ الإجراءات الاحترازية قبل دخول فيروس كورونا إلى أراضيها، وهو ما تسبب في تزايد الخسائر الاقتصادية، لافتة إلى أن تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد أكبر من جميع الدول، وهو ما يفسر سبب الانهيار الكبير الذى يضرب الاقتصاد العالمى خلال الفترة الراهنة.وأضاف الباحث الاقتصادى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن"، المُذاع عبر فضائية "extra news"، أن العديد من القطاعات الاقتصادية تأثرت بشكل كبير بسبب كورونا إلا أن أكثرها بشكل قاطع هما قطاعا الطيران والسياحة.كما أوضح الباحث الاقتصادي، أن النمو الاقتصادى العالمى خلال عام 2019 شهد تباطؤا بشكل كبير بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وهو ما انعكس على تأثير كورونا على الاقتصاد العالمى وتقليل نموه.