رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 09 مايو 2020 الموافق 16 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماليزيا.. مهاتير محمد وأنور إبراهيم يدعوان لاستعادة التفويض الانتخابى

السبت 09/مايو/2020 - 08:39 م
مهاتير محمد
مهاتير محمد
وكالات
طباعة
دعا الزعيمان السياسيان البارزان فى ماليزيا، مهاتير محمد وأنور إبراهيم، إلى استعادة التفويض الانتخابى الذي فازا به قبل عامين، وأصدرا معًا بيانًا لأول مرة منذ أن أدت مشاحنات داخلية إلى انهيار ائتلافهما الحاكم في فبراير.

وقال السياسيان البارزان- وهما الآن في المعارضة- إن الحكومة الحالية برئاسة رئيس الوزراء محيي الدين ياسين لم تأت نتيجة لاختيار الناخبين في صناديق الاقتراع وليس لديها تفويض للحكم.

وصدر هذا البيان اليوم السبت، في الذكرى الثانية للانتخابات التاريخية لعام 2018، عندما أطاح تحالفهما، باكاتان هارابان (تحالف الأمل)، بائتلاف حكم البلاد لمدة ستة عقود، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وانهارت حكومة باكاتان هارابان (تحالف الأمل) في فبراير، في أقل من منتصف فترة ولايتها، بعد أن اشتد صراع على السلطة وتنحى مهاتير عن منصب رئيس الوزراء.

وفى غضون أيام، غيرت الأحزاب السياسية والمشرعون الولاءات بين المعسكرات التي دعمت إما مهاتير أو أنور.

وفي النهاية، أصبح محيي الدين، الذي كان في معسكر مهاتير، منافسًا عندما وافقت أطراف من الحكومة السابقة على دعمه.

وصادق ملك ماليزيا على تعيين محيي الدين رئيسًا للوزراء بعد أن قرر أنه يحظى بدعم الأغلبية من أعضاء البرلمان.

وقال مهاتير وأنور فى بيانهما اليوم: "نحن لا نعترف بالحكومة الحالية.. ولسنا على استعداد للمخاطرة بقيمنا وأخلاقياتنا لدعم هذه الحكومة".

موضوعات متعلقة

سبب حذف فقرة الثعبان في رامز مجنون رسمي مع طارق حامد

بنجلاديش تعلن إنتاج أول عقار لعلاج فيروس كورونا المستجد

تركيا: ارتفاع إصابات كورونا لـ137 ألفًا و3739 وفاة

السيسى يصدق على "زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة"

الصور

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

image description

آخر قمر عملاق فى 2020

image description

استمرار سوق قرية المتانية في العياط

image description

صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص

image description

أجواء رمضان

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة: 225 مصابًا بكورونا دون أعراض أمس

الصحة: 11 وفاة و488 إصابة جديدة بكورونا

وزيرة الصحة عن زيادة مصابى كورونا «الدولة عملت اللى عليها»

صبرى فواز: لا أحب محمد صبحى.. و«جمل يابا الحاج» تنطبق على هذه الفنانة

إنفوجراف

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

ليالي ميت أبو الكوم.. سر علاقة السادات بـ الشيخ النقشبندي

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

أغرب حكاية عن فوازير رمضان.. قدمها فنان كبير بـ«بدلات رقص وملايات لف»

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

نجم الساعة

ليالي ميت أبو الكوم.. سر علاقة السادات بـ الشيخ النقشبندي

الصحة

ألمانيا: لا مشكلة في زيارة الأجداد مع الالتزام بقواعد السلامة الصحية

ألمانيا تعتزم حظر إضافة السكر إلى شاي الأطفال

بدء تجربة سريرية لدواء مضاد للجلطات في علاج كورونا

8 دول توافق على عقار جديد لعلاج كورونا

منوعات

وفاة ليتل ريتشارد أسطورة الـ«روك آند رول» عن 87 عامًا

«مائدة رحمن دليفرى».. مبادرة لإطعام الصائمين بمنازلهم لتخطى حظر التجمعات (صور)

مستوى المحيطات يرتفع 1.3 متر بحلول 2100

أكبر مُعمر.. أفريقي يحتفل بعيد ميلاده في خضم وباء كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا قد يصبح وديعًا!
د.أحمد الخميسى
توماس راسل.. مذكرات حكمدار القاهرة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسن درويش القويسني .. كفيف البصر وزاهد فى الدنيا
مؤمن المحمدي
الانتحال
المزيد

الثقافة

في ذكرى مولد الشيخ محمد رفعت.. أعظم «صوت صدح بالقرآن»

الحلقة 14 من رواية «الصديق أبوبكر».. باب الغار

«يوميات مديرة مدرسة» كتاب جديد لصفاء عبدالمنعم عن دار روافد

كتاب «اللحظة» ترسيخ وعي نقديّ للتدّين الزائف المدّعي