الخشت يستقبل أول فوج للعائدين من الخارج لقضاء فترة العزل

قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، استقبل الفوج الأول من المصريين العائدين من الكويت لقضاء فترة العزل الاحتياطي بالمدينة الجامعية للطلاب بالجيزة، وتم توفير كافة احتياجاتهم ومستلزماتهم.وأوضح علم الدين، أن الجامعة اتخذت كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، وتوفير كبائن تعقيم ذاتي على مداخل المدينة الجامعية، وعيادة طبية، ومجموعة من الأطباء بالكواشف الحرارية، وذلك للاطمئنان على سلامة المقيمين أثناء فترة إقامتهم بالمدينة ولمدة 14 يومًا.وأكد المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، أن الدولة والجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمدن الجامعية من حيث الصيانة الدورية لتكون مكانًا ملائمًا للإعاشة والإقامة، وتوفير كافة التجهيزات الخاصة، مشيرًا إلى أن الدكتور الخشت، تفقد خلال جولته صباح اليوم، أعمال الصيانة والتجهيزات ووضع كبائن تعقيم ذاتي على مدخل المدينة.وأشار المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إلى أن الدكتور محمد عثمان الخشت، كان قد افتتح في وقت سابق، المرحلة الأولى من تجديدات المدن الجامعية والتى شملت مدخل المدينة الجامعية، وتطوير النافورة، ومسجد المدينة الجامعية للطلبة، ودهانات الأبواب والأسوار الخارجية، ورصف طرقات المدينة، وتجديد واجهة قاعة المؤتمرات، ومركز الكمبيوتر، ومبنى المجلس العربي.