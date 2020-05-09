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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم العالى يتابع جاهزية المدن الجامعية لاستقبال العائدين من الخارج

السبت 09/مايو/2020 - 08:33 م
خالد عبدالغفار وزير
خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي
إسراء جمال
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اطمئن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جاهزية المدن الجامعية لاستقبال المصريين العائدين من الخارج، ضمن خطة الدولة لعودة جميع العالقين بالخارج، مع التأكد من توفير سبل الراحة كافة لهم والتشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ للاطمئنان عليهم والتأكد من سلامتهم والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

واستقبلت المدينة الجامعية بجامعة القاهرة، اليوم السبت، أحد أفواج المصريين القادمين من الخارج لقضاء فترة الحجر الصحي في المدينة الجامعة بجامعة القاهرة، للاطمئنان عليهم والتأكد من سلامتهم حيث استقبلهم دكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة وتم التأكد من توفر كافة سبل الراحة لهم مع التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وتوفر المدن الجامعية كمامات وقفازات للوجه وجميع الأدوات اللازمة للوقاية الشخصية، بالإضافة لإعداد عيادة طبية متكاملة على مدار ٢٤ ساعة يوميا، مع توفير المبيت اللازم للأطباء المقيمين، بجانب تزويد المدن الجامعية بالأدوية اللازمة لسرعة التعامل مع الحالات الطارئة.

ووضعت المدن الجامعية قائمة بالإرشادات الطبية الواجب إتباعها، حيث تم وضعها على أبواب الغرف من الداخل وفي الممرات بغرض التوعية، بجانب توفير كميات وفيرة من مطهرات اليدين والصابون السائل، مع التعقيم المستمر للمباني والغرف بشكل دوري.

واتفقت جامعة القاهرة أيضا على تشغيل الكافيتريا داخل المدينة الجامعية بكامل طاقتها، كما تم توفير كميات كبيرة من المأكولات والمشروبات؛ لتوفير المزيد من الرعاية للنزلاء، بالإضافة إلى القيام بصيانة خزانات ومواسير المياه، الأبواب والنوافذ والإضاءة ومفاتيح الإنارة، مع التشديد بوجود عمال الصيانة على مدار ٢٤ ساعة يوميا، كما تم استقدام القائمين على الإشراف وشركات النظافة للحصول على مستوى لائق من النظافة.

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