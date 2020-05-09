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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

نادية عمارة توجه نصيحة إلى سيدة تمنع حفيدتها من رؤية والدها

السبت 09/مايو/2020 - 08:30 م
الدكتورة نادية عمارة
الدكتورة نادية عمارة
رباب الأهواني
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وجهت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، نصيحة إلى سيدة تمنع طليق ابنتها من رؤية ابنته.

وقالت الدكتورة نادية عمارة، خلال تقديم برنامج "قلوب عامرة"، المُذاع عبر فضائية "on e"، مساء السبت، إنه من الضروري أن نفصل بين الملفات وبعضها البعض، فيجب أن نفرق بين مشاكل طليق ابنتنا وبين رؤيته لابنته، مستشهدة بقوله تعالى: "ولا تنسوا الفضل بينكم".

وأوضحت أنه بعد الطلاق، لا يزال هناك علاقات موجودة وهي "الحفيدة" سواء شئنا أم أبينا، مشيرة إلى أن هذه الحفيدة لها الحق في رؤية هذا الوالد مهما كان هناك مشاكل بينه وبين الوالدة، متابعة: "لا بد أن نعين على أن تأخذ هذه الفتاة حظها النفسي من والدها".

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