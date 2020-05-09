«الصناعات الكيماوية» تثمن عمل مصانع الأسمدة والبتروكيماويات بنظام المناطق الحرة

أشاد الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، بموافقة اللجنة الوزارية الاقتصادية علي المضي قدمًا في التعديلات التشريعية اللازمة للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي للعمل بنظام المناطق الحرة.وأكد الجبلي في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن هذا قرار ممتاز وجاء في توقيته في ظل الظروف الحالية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار والعمل على منافسة المنتجات المصرية وخاصة الأسمدة في الأسواق الخارجية، مؤكدا أن أسعار الأسمدة انخفضت بنسبة كبيرة في الأسواق الخارجية.يذكر أن اللجنة الوزارية الاقتصادية وافقت على المضي قدمًا في التعديلات التشريعية اللازمة للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأسمدة والبتروكيماويات، للعمل بنظام المناطق الحرة، تشجيعا للاستثمار والتشغيل والتصدير، خاصة أن الاكتشافات الأخيرة أدت إلى توافر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي.