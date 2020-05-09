برلمانية: تصريحات صفاء الهاشم مرفوضة وتستهدف إثارة البلبلة

قالت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، إن تصريحات النائبة الكويتية، صفاء الهاشم، ضد السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وتطاولها المستمر بالإساءة للسلطات المصرية وانتقادها الدائم لتحركات القيادة السياسية المصرية، أمر مرفوض، ونابع من شخصية تجهل المعرفة بالدولة المصرية وقيادتها وشعبها، وتتطاول دون استناد لمعلومات أو حقائق، بل تعتمد على الشو الإعلامي وإثارة البلبلة.ولفتت عضو البرلمان في بيان لها، إلى أن القيادة السياسية وكافة الوزراء برعاية الرئيس السيسي جادين في عودة المصريين في الخارج، لافتة إلى أن وزيرة الهجرة تعمل على استكمال إجراءات عودتهم من مختلف الدول في وقت واحد، فالدولة لا تفرق بين مصري في الكويت أو في المالديف، فالجميع مصريون وحقهم عودتهم لوطنهم بسلام، لا سيما في كل الظروف التي تشهدها دول العالم.وتوجهت ا. د. إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بالشكر للسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة لمساعيها وتواصلها المستمر مع كافة المصريين والاطمئنان على أحوالهم، وتوفير سبل معيشة لهم لحين انتهاء إجراءات عودتهم.