تسليم أبحاث الصفين الرابع الابتدائي والثاني الإعدادي غدًا

تواصل مدارس التعليم الأساسي غدا، تلقي المشروعات البحثية الورقية، التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم بدلًا من امتحانات نهاية العام الدراسي بسبب وباء كورونا.وتتسلم الإدارات المدرسية الأبحاث الورقية من طلاب الصفين الرابع الابتدائي والثاني الإعدادي، وطلاب الصف الأول الثانوي من طلاب أبناؤنا بالخارج وطلاب المنازل والحالات الخاصة من طلاب الدمج والتربية الخاصة، طبقا للجدول المقرر من وزارة التعليم.وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول تسليم المشروعات البحثية للفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب الذين يريدون التسليم ورقيآ.وتضمن الجدول التالي:السبت 9 مايو 2020: الصف الثالث الابتدائي – الصف الأول الإعدادي – الصف الأول الثانويالاحد 10 مايو 2020: الصف الرابع الابتدائي – الصف الثاني الإعدادي – الصف الأول الثانويالاثنين 11 مايو 2020: الصف الخامس الابتدائي – الصف الثالث الإعدادي – الصف الثاني الثانويالثلاثاء 12 مايو 2020: الصف السادس الابتدائي - الصف الأول الإعدادي (الذين تخلفوا) – الصف الثاني الثانويالاربعاء 13 مايو 2020: الطلاب الذين تخلفوا من الصفوف الثالث والرابع الابتدائي – الصف الثاني الإعدادي الذين تخلفوا – الصف الأول الثانوي الذين تخلفوا.الخميس 14 مايو 2020: الطلاب الذين تخلفوا من الصفوف 5 و6 ابتدائي – الصف الثالث الإعدادي الذين تخلفوا – الصف الثاني الثانوي الذين تخلفواالسبت 16 مايو 2020: الطلاب الذين تخلفوا من جميع الصفوف.