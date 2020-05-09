رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 09 مايو 2020 الموافق 16 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تسليم أبحاث الصفين الرابع الابتدائي والثاني الإعدادي غدًا

السبت 09/مايو/2020 - 08:27 م
أبحاث الصف الرابع
أبحاث الصف الرابع
نورهان عبدالرحمن
طباعة
تواصل مدارس التعليم الأساسي غدا، تلقي المشروعات البحثية الورقية، التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم بدلًا من امتحانات نهاية العام الدراسي بسبب وباء كورونا.

وتتسلم الإدارات المدرسية الأبحاث الورقية من طلاب الصفين الرابع الابتدائي والثاني الإعدادي، وطلاب الصف الأول الثانوي من طلاب أبناؤنا بالخارج وطلاب المنازل والحالات الخاصة من طلاب الدمج والتربية الخاصة، طبقا للجدول المقرر من وزارة التعليم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول تسليم المشروعات البحثية للفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب الذين يريدون التسليم ورقيآ.

وتضمن الجدول التالي:

السبت 9 مايو 2020: الصف الثالث الابتدائي – الصف الأول الإعدادي – الصف الأول الثانوي

الاحد 10 مايو 2020: الصف الرابع الابتدائي – الصف الثاني الإعدادي – الصف الأول الثانوي

الاثنين 11 مايو 2020: الصف الخامس الابتدائي – الصف الثالث الإعدادي – الصف الثاني الثانوي

الثلاثاء 12 مايو 2020: الصف السادس الابتدائي - الصف الأول الإعدادي (الذين تخلفوا) – الصف الثاني الثانوي

الاربعاء 13 مايو 2020: الطلاب الذين تخلفوا من الصفوف الثالث والرابع الابتدائي – الصف الثاني الإعدادي الذين تخلفوا – الصف الأول الثانوي الذين تخلفوا.

الخميس 14 مايو 2020: الطلاب الذين تخلفوا من الصفوف 5 و6 ابتدائي – الصف الثالث الإعدادي الذين تخلفوا – الصف الثاني الثانوي الذين تخلفوا

السبت 16 مايو 2020: الطلاب الذين تخلفوا من جميع الصفوف.

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب اليوم السبت 9 مايو 2020

أول تعليق من هشام طلعت مصطفى على أزمة إعلان مدينتى (فيديو)

السيسى يصدق على "زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة"

4295 إجمالى حالات الشفاء من كورونا بالإمارات

الصور

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

image description

آخر قمر عملاق فى 2020

image description

استمرار سوق قرية المتانية في العياط

image description

صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص

image description

أجواء رمضان

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة: 225 مصابًا بكورونا دون أعراض أمس

الصحة: 11 وفاة و488 إصابة جديدة بكورونا

وزيرة الصحة عن زيادة مصابى كورونا «الدولة عملت اللى عليها»

صبرى فواز: لا أحب محمد صبحى.. و«جمل يابا الحاج» تنطبق على هذه الفنانة

إنفوجراف

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

ليالي ميت أبو الكوم.. سر علاقة السادات بـ الشيخ النقشبندي

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

أغرب حكاية عن فوازير رمضان.. قدمها فنان كبير بـ«بدلات رقص وملايات لف»

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

نجم الساعة

ليالي ميت أبو الكوم.. سر علاقة السادات بـ الشيخ النقشبندي

الصحة

ألمانيا: لا مشكلة في زيارة الأجداد مع الالتزام بقواعد السلامة الصحية

ألمانيا تعتزم حظر إضافة السكر إلى شاي الأطفال

بدء تجربة سريرية لدواء مضاد للجلطات في علاج كورونا

8 دول توافق على عقار جديد لعلاج كورونا

منوعات

وفاة ليتل ريتشارد أسطورة الـ«روك آند رول» عن 87 عامًا

«مائدة رحمن دليفرى».. مبادرة لإطعام الصائمين بمنازلهم لتخطى حظر التجمعات (صور)

مستوى المحيطات يرتفع 1.3 متر بحلول 2100

أكبر مُعمر.. أفريقي يحتفل بعيد ميلاده في خضم وباء كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا قد يصبح وديعًا!
د.أحمد الخميسى
توماس راسل.. مذكرات حكمدار القاهرة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسن درويش القويسني .. كفيف البصر وزاهد فى الدنيا
مؤمن المحمدي
الانتحال
المزيد

الثقافة

في ذكرى مولد الشيخ محمد رفعت.. أعظم «صوت صدح بالقرآن»

الحلقة 14 من رواية «الصديق أبوبكر».. باب الغار

«يوميات مديرة مدرسة» كتاب جديد لصفاء عبدالمنعم عن دار روافد

كتاب «اللحظة» ترسيخ وعي نقديّ للتدّين الزائف المدّعي