رمضان عبدالمعز: علامة السجود ليست زبيبة الصلاة

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن زبيبة الصلاة المعروفة فى جبهة المصلين ليست من علامات أثر السجود.وأضاف "عبدالمعز"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم: "علامة وسمة السجود الموجودة فى القرآن هى إنارة الوجه وليس زبيبة".وفي سياق آخر، قال الشيخ رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامي، إن الدعاء إلى الله دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، لن يجدى شيئا إلا بإرادة الله سبحانه وتعالي.