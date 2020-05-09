الحلقة 16 من «الاختيار».. هشام عشماوي يرفض الذهاب إلى سيناء
السبت 09/مايو/2020 - 08:29 م
أمير محمد خالدطباعة
يقدم لكم «الدستور» أحداث الحلقة 16 من مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة فى دور الشهيد أحمد منسي والفنان أحمد العوضي في دور الإرهابي هشام عشماوي، قبل عرض الحلقة الجديدة على قناة ON E.
تشهد الحلقة الجديدة من مسلسل "الاختيار" التي تبدأ بعد قليل على قناة ON E، عدة تفجيرات جديدة يقوم بها التكفيريين، كما يجمع هشام عشماوي نقاشا مع مفتي التكفيريين يسأله عن سبب جهاده ليرد عليه المفتي بأنهم يجاهدون من أجل إقامة دولة ويطلب منه أن يكون ذلك هدف عنده وهو لا يتعارض مع الجهاد من أجل نصرة دين الله، كما يطلب منه أيضا أن يتعلم فن السياسة لأنها ستنفعه كثيرًا.
كما ألقت قوات الأمن القبض على أحد التكفيريين الذي يدعى حاتم القطان أثناء سرقة أحد السيارات بعدما التف حوله الناس في الشارع ولقنوه ضربا مبرحا، واضطر أبو عبدالله لوقف عملياتهم التكفيرية بشكل مؤقت خوفًا من استجواب الأمن للتكفيري الذي تم القبض عليه، وفي نفس الوقت اقترح عماد على عشماوي صديقه الذهاب لسيناء ولكن عشماوي رفض.
مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة on e في تمام الساعة التاسعة مساءً.
تشهد الحلقة الجديدة من مسلسل "الاختيار" التي تبدأ بعد قليل على قناة ON E، عدة تفجيرات جديدة يقوم بها التكفيريين، كما يجمع هشام عشماوي نقاشا مع مفتي التكفيريين يسأله عن سبب جهاده ليرد عليه المفتي بأنهم يجاهدون من أجل إقامة دولة ويطلب منه أن يكون ذلك هدف عنده وهو لا يتعارض مع الجهاد من أجل نصرة دين الله، كما يطلب منه أيضا أن يتعلم فن السياسة لأنها ستنفعه كثيرًا.
أحداث الحلقة 16 من مسلسل الاختيار
كما ألقت قوات الأمن القبض على أحد التكفيريين الذي يدعى حاتم القطان أثناء سرقة أحد السيارات بعدما التف حوله الناس في الشارع ولقنوه ضربا مبرحا، واضطر أبو عبدالله لوقف عملياتهم التكفيرية بشكل مؤقت خوفًا من استجواب الأمن للتكفيري الذي تم القبض عليه، وفي نفس الوقت اقترح عماد على عشماوي صديقه الذهاب لسيناء ولكن عشماوي رفض.
مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة on e في تمام الساعة التاسعة مساءً.