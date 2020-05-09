الحلقة 16 من «الاختيار».. هشام عشماوي يرفض الذهاب إلى سيناء





أحداث الحلقة 16 من مسلسل الاختيار

كما ألقت قوات الأمن القبض على أحد التكفيريين الذي يدعى حاتم القطان أثناء سرقة أحد السيارات بعدما التف حوله الناس في الشارع ولقنوه ضربا مبرحا، واضطر أبو عبدالله لوقف عملياتهم التكفيرية بشكل مؤقت خوفًا من استجواب الأمن للتكفيري الذي تم القبض عليه، وفي نفس الوقت اقترح عماد على عشماوي صديقه الذهاب لسيناء ولكن عشماوي رفض.



مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة on e في تمام الساعة التاسعة مساءً.

