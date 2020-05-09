بعد وفاته.. مسيرة «الأنور» أستاذ الفلسفة بأصول الدين بجامعة القاهرة

رحل عن عالمنا الخميس الماضي 7 مايو 2020 الموافق 14 رمضان 1441هـ، الدكتور محمد الأنور حامد عيسى عبدالظاهر، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين في جامعة الأزهر، عن عمر ناهز 80 عامًا، بعد حياة حافلة بالعطاء والعلم ودفن في مقبرة العائلة بالبساتين.وولد محمد الأنور في شبين القناطر بمحافظة القليوبية عام 1939م، وتدرج في التعليم الأزهري حتى حصل على الدكتوراه عام 1977م، تحت عنوان «تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي.. تحقيق ودراسة» وهي مطبوعة ضمن منشورات المكتبة الأزهرية للتراث.وترك الأنور حامد عيسى ميراثًا كبيرًا من الكتب العلمية، أبرزها: الخوارج بين الأمس واليوم، الشيعة بين الغلو والاعتدال، المنطق الحديث ومناهج البحث، بحوث في اليهودية، قضايا عقدية، من أبعاد الغزو الفكري، في رياض العقيدة الإسلامية بالاشتراك مع المرحوم الدكتور أحمد أبوالسعادات، نظرات في العقيدة الإسلامية.وأشرف الدكتور الأنور حامد عيسى على كثير من الرسائل العلمية، وسجل عددًا من حلقات حديث الروح في التليفزيون المصري، وله العديد من المقالات في مجلة الأزهر، كما أعير لعدد من جامعات العالم الإسلامي أبرزها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.ونعاه أمس فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، واصفا إياه بأنه العالم الجليل والمفكر الكبير، أحد كبار أساتذة العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالقاهرة، مضيفا أنه "أثرى المكتبة الأزهرية والإسلامية بالكثير من المؤلفات النافعة في العقيدة والأديان والفكر الإسلامي، وستظل كتبه ومؤلفاته نهرًا يرتوي منه طلاب العلوم الشرعية، فاللهم اجعل علمه شفيعًا له يوم القيامة".