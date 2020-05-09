خروج 75 من عزل طنطا بعد تعافيهم من كورونا

أعلنت مديرية الصحة بالغربية خروج ٧٥ من عزل المدينة الجامعية بجامعة طنطا بعد شفائهم من فيروس كورونا وتحول حالتهم من إيجابية إلى سلبية.وقال عبدالناصر حميدة، وكيل الوزارة الصحة بالغربية، إن الحالات تحولت نتائجها من إيجابية إلى سلبية بعد أن أصبحت مستقرة منذ فترة، ما دفع المديرية لأن تنقلهم من مستشفيات العزل للأماكن المخصصة لعزل الحالات المستقرة التي بدأت تتماثل للشفاء.