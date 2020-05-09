داعية: الدعاء إلى الله دون الأخذ بالأسباب لن يجدي

قال الشيخ رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامي، إن الدعاء إلى الله دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، لن يجدى شيئًا إلا بإرادة الله سبحانه وتعالي.وأضاف "عبدالرازق"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد: "حدث طاعون فى مصر، حكى عنه ابن حجر العسقلاني، وكان الناس يجتمعون فى الصحراء للدعاء دون وعى، فزادت الوفيات من ٤٠ إلى ١٠٠٠ فى يوم واحد".ومن جانبه قال الشحات العزازى، الداعية الإسلامى، إنه لا يجوز الاستهتار بالدعاء إلى الله خاصة فى ظل الأزمات والأوبئة، لكن علينا أن نقوم بالعمل والأخذ بالأسباب والإجراءات للوقاية من المرض، وبعدها تدعو إلى الله.وأضاف العزازى، أن أشرف وأعظم كتاب على الله وهو القرآن الكريم، بدأ بدعاء وهو (الحمد لله رب العالمين)، واختتم بدعاء (قل أعوذ برب الناس).