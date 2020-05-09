ريهام عبدالغفور تصف رامز جلال بـ«المصيبة».. والأخير ينتقم منها





ريهام عبدالغفور ضحية الحلقة 16 من رامز مجنون رسمي

وشهدت الحلقة العديد من التعليقات الطريفة لرامز جلال، على ملابس ريهام، والتي وصفها بأنها تشبه ملابس الحضانة.



ووقعت ريهام عبدالغفور، كغيرها من باقي النجوم ضحية لرامز جلال بعد أن تم إيهامها بالمشاركة في برنامج "كرسي الحقيقة"، وذلك مع الفنانة اليمنية أروى.



ويختلف البرنامج هذا العام عن سابقيه، وذلك بسبب ظهور رامز جلال بدون أي ماسكات أو تخفي، ويظهر للضحية مباشرة لينفذ فيه مقلبه.



وشهدت الحلقات الماضية العديد من نجوم الفن والرياضة ومنهم غادة عادل، ياسمين صبري، فيفي عبده، عبدالله بالخير، علي معلول، محمود كهربا وطارق حامد، وغيرهم من النجوم.







وقعت الفنانة ريهام عبدالغفور، في شباك الفنان رامز جلال، في برنامج "رامز مجنون رسمي"، المذاع عبر فضائية mbc مصر.ووصفت ريهام عبدالغفور، الفنان رامز جلال، خلال فقرة الصور بأنه "مصيبة سوداء"، وذلك قبل أن تتفاجئ بظهوره من خلف البوستر.وقرر رامز جلال، الانتقام من ريهام عبدالغفور بعد أن أكد أن مقلبه الأول فيها لم يكن كافيًا، وطالبته ريهام بفك رباط كرسي الحقيقة منها.