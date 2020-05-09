خالد الجندي: الدعاء يقلل من خطر كورونا (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إن هناك بعض الأشخاص يرون أن المصيبة هي أعلى شيء وبالتحديد في جزئية فيروس كورونا.وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc": "لو كان فيروس كورونا وحش مفترس وانقض على أهل الأرض لقضى على الجميع ولكن الله منع انتشاره بشكل كبير بفضل الدعاء"، مستدلًا بقوله تعالى "ما يعبأ بكم ربي لولا دعائكم".وحذر عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من التشكيك في القرآن الكريم لأنه يعتبر من يفعل ذلك مجرمًا أثيمًا، مشيرًا إلى أن الدعاء ليست مهمته القضاء على المصيبة، ولكن يقلل من خسائرها وآثارها، مضيفًا أن رواد السوشيال ميديا يشعرون بالفرح للفت نظرهم بأن دعاء الصالحين يقلل من خطر كورونا.