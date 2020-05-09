تركيا: ارتفاع إصابات كورونا لـ137 ألفًا و3739 وفاة

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم السبت، عن تسجيل 1546 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، خلال 24 ساعة الماضية بجانب تسجيل 50 وفاة جديدة.وأوضح الوزير التركي، في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، أن إجمالي الإصابات ببلاده وصل إلى 137115 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 3739 حالة وفاة.يذكر أن حكومة رجب طيب أردوغان تعرضت إلى انتقادات حادة لفشلها في احتواء الوباء والتكتم منذ البداية على وجوده، ما أدى إلى تفشي كورونا بصورة غير مسبوقة لتحتل تركيا المرتبة السابعة عالميًا من حيث عدد الإصابات حتى اليوم.