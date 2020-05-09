16454 إصابة و247 وفاة بكورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، عن تسجيل 18 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، بالإضافة إلى حالتي وفاة.وقالت صحة الاحتلال إن إجمالي عدد ضحايا كورونا ارتفع إلى 16454 مصابا، و247 حالة وفاة، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وتعرضت لهجمات قرصنة إلكترونية، طالت النظام الخاص بجميع بيانات وآليات مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".وأكدت مصادر إسرائيلية أن الهجمات طالت الأنظمة الإلكترونية لعدة مستشفيات ومعاهد بحثية ونظام فحص كورونا، مشيرة إلى أن الهجوم لم يتسبب في أضرار كبيرة.وبدأ الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ إجراءات المرحلة الرابعة في خطة عودة الحياة الطبيعية، ورفع القيود التي فرضها في وقت سابق، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، رغم استمرار انتشاره.