إيبارشية ميلانو تسهم بمساعدات طبية ومأكولات دعمًا للحكومة الإيطالية

أسهمت إيبارشية ميلانو للأقباط الأرثوذكس، بمساعدات طبية ومأكولات مع المسئولية بالحكومة الإيطالية، دعمًا لما تمر به البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.يذكر أنه تحتفل حاليًا وعلى مدار 50 يومًا مُتصلة، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بفترة الخماسين المُقدسة، وهي فترة تمنع خلالها الكنيسة الصوم تمامًا، وتتميز بالنغمات المُفرحة والتي تستخدم في تلاوة الصلوات والنصوص الدينية، بالإضافة إلى سيطرة اللون الأبيض على المشاهد داخل الكنائس المُغلقة حاليًا.