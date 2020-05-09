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السبت 09 مايو 2020 الموافق 16 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نيوجيرسي تسجل 1759 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

السبت 09/مايو/2020 - 07:35 م
كورونا
كورونا
أ ش أ
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أعلنت ولاية نيوجيرسي الأمريكية، تسجيل ألف و759 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 137 ألفا و85 حالة.

ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم السبت دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

وكانت ولاية نيويورك أعلنت -في وقت سابق اليوم- تسجيل 226 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

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