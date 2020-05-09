انتبهوا قبل وقوع الكارثة.. إلى متى سيظل الوضع آمنًا فى أزمة «كورونا»؟

تابع أحمد إبراهيم «٦٢ عامًا» ما حدث فى إيطاليا من انهيار للمنظومة الطبية، فى مارس الماضى، إثر تفشى فيروس كورونا بقلق بالغ من أن تشهد بلاده السيناريو ذاته، خصوصًا فى ظل تجربته السابقة مع منظومة الرعاية الصحية فيها. فى أغسطس الماضى، استقبل إبراهيم مكالمة منتصف الليل تخبره بمرض والده صاحب الـ٨٠ عامًا، أسرع الستينى إلى والده لتبدأ رحلة البحث عن سرير عناية مركزة، تخللها كثير من الاتصالات والاستعلامات والرد بـ«لا»، انطلقت من مستشفى الحسين الجامعى وانتهت عند مستشفى خاص استوجب قبول والده فيه وساطة لدى «النبطشى» بعدما أنكر فى البداية وجود سرير رعاية فارغ. وكلما ارتفع عدد الإصابات اليومى بالفيروس وتخطيه حاجز المائة إصابة يوميًا ثم مائتين، وفى قفزة سريعة مطلع مايو الجارى الثلاثمائة وخمسين حالة ثم حاجز الأربعمائة وخمس وتسعين حالة فى الثامن من الشهر ذاته- عاد السيناريو الإيطالى يراود إبراهيم بقلق مضاعف، ولسان حاله يقول: «هل نحن أفضل من إيطاليا؟». وشهدت إيطاليا انهيارًا للمنظومة الطبية حصد الآلاف من المصابين، بعدما انتشر الفيروس سريعًا مسجلًا آلاف الحالات يوميًا، بصورة لم تستطع إمكانيات الدولة من أسرّة العناية وأجهزة التنفس والعنصر البشرى والمستشفيات من استيعابها. الكابوس الإيطالى الذى جاوز مرحلة الذروة حاليًا، وأخذ منحنى إصاباته فى الانخفاض، يراود ليس إبراهيم فقط، لكن ملايين المصريين. من هنا، قررنا أن نخوض استقصاء لا نسأل فيه مسئولًا مباشرة ولا نعتمد على نقل طمأنات مجردة، وإنما على تحليل البيانات لمعرفة إلى أى مدى تستطيع إمكانياتنا استيعاب «كوفيد- ١٩».

الأرقام ليست دائمًا كما تبدو قبل أن نخوض فى تحليل حالة الوباء فى مصر والمرحلة التى نستطيع استيعابها وفق عدد من السيناريوهات المرتبطة بأعداد الإصابات يوميًا، نشير إلى أن رقم الإصابات وحده ليس الفيصل فى القدرة على الاستيعاب، إذ يلعب كل من أعداد الوفيات والمتعافين دورًا محوريًا فى المعادلة. فإذا ما كان الارتفاع فى الإصابات يقابله ارتفاع فى أعداد المتعافين، فإن ذلك يعنى أننا لن نحتاج إلى طفرة فى الإمكانيات المطلوبة، ويعنى كذلك انكماش حالة الخطر وهامش الضحايا، ويرفع الثقة فى احتواء الوباء. ولمزيد من الإيضاح، فإن النقطة الأساسية هى عدد الأسرّة الجديدة التى نحتاج إضافتها للمنظومة يوميًا، والتى تحددها أرقام الإصابات والتعافى والوفيات، مع الوضع فى الاعتبار أن ٣٠٪ من المتوفين ماتوا قبل الوصول إلى المستشفيات، أى ليسوا ضمن منظومة الإمكانيات المستغلة فى مستشفيات العزل، وهذا ما راعيناه فى تحليلنا. لذا فقد تسجل الدولة أرقامًا متزايدة فى أعداد الإصابات الجديدة، لكنها لا تستدعى التخوف أو الفزع أو تعنى قفزة فى الإمكانيات، فى حالة قابلها ارتفاع فى أعداد التعافى، بل على العكس قد نجد أن حالة استيعاب الفيروس كانت فى يوم سجل رقمًا كبيرًا نسبيًا أفضل من آخر سجل رقم إصابات أقل. فى ٢٣ أبريل، سجلت مصر ٢٣٢ إصابة جديدة، وتعافى ٦٩ شخصًا وتوفى ١١ شخصًا، مقابل يوم ٢٩ أبريل الذى سجل ٢٢٦ إصابة جديدة، وتعافى ٣١ شخصًا وتوفى ٢١. فى اليوم الأول، احتاجت مصر إلى إضافة ١٥٢ سريرًا جديدًا لمنظومة مواجهة كورونا، وفى اليوم الآخر «الأقل فى الإصابات» احتاجت إلى إضافة ١٧٤ سريرًا، بفارق ٢٢ سريرًا فى الإمكانيات المضافة، رغم أن الفارق فى الإصابات بين اليومين هو ٦ حالات فقط، بمعنى أن نسبة التعافى تلعب دورًا رئيسيًا فى إطالة مرحلة الأمان. وبخصوص التعافى، لو قسمنا حالة كورونا إلى ٣ مراحل، الأولى كانت أعداد الإصابات دون الـ١٠٠ حالة يوميًا «من ٢٤ فبراير إلى ٣ أبريل»، والثانية التى تجاوزت ١٠٠ حالة «٣ أبريل إلى ٢٤ أبريل»، والثالثة التى تجاوزت ٢٥٠ حالة «٢٥ أبريل إلى ١ مايو»، لوجدنا أن أفضل مرحلة فى التعافى هى الثانية، حيث قابلت الزيادة فى أعداد الإصابات زيادة فى نسب التعافى، قبل أن تسوء الأوضاع نسبيًا فى المرحلة الثالثة التى نوجد فيها الآن، والتى انخفضت فيها نسبة التعافى، فيما تتزايد أعداد الإصابات. إذن الأكثر قلقًا الآن العلاقة العكسية بين أعداد الإصابات والتعافى خلال الألف الأخيرة، حيث أعداد الإصابات إلى تزايد والتعافى إلى تناقص، ما يعنى استنزاف أكبر للإمكانيات.

حالة كورونا في مصر «24فبراير الي 1 مايو»

حالة كورونا والوفيات خلال المرحلة الاولي 14 فبراير الي 2 ابريل

حالة كورونا والوفيات خلال الفترة من 3 الي 24 ابريل

حالة كورونا والوفيات خلال الفترة من 25 ابريل الي 1 مايو

النقطة المحورية الثانية هى معدل الانتشار، بمعنى استمرار منحنى الإصابات الجديدة فى النطاق ذاته لأطول فترة ممكنة وتحقيق منحنى صعود تدريجى، لا يقفز من ١٠٠ إلى ٢٠٠ فى يوم ولا من ٢٠٠ إلى ٣٠٠ أو ٤٠٠ وهكذا، مثلما حدث يومى الخميس والجمعة ففى اليوم سجلنا ٣٩٣ إصابة وزاد الرقم ١٠٢ حالة فى اليوم التالى بواقع ٤٩٥. واستمرار تحقيق قفزات سريعة يعجل باستنزاف الإمكانيات المتوافرة ومن ثم الاقتراب من السيناريو الأسوأ، وهذا ما قصده المحللون حين طالبوا المواطنين حول العالم بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعى، لإبطاء تصاعد «الكيرف» أو المنحنى لأطول فترة ممكنة، تجنبًا لتكدس الحالات، ومن ثم العجز عن المواجهة، وذهاب مزيد من الضحايا.

معدل الإصابات والوفيات والتعافى خلال الفترة من ١٤ فبراير إلى ٤ أبريل «الألف الأولى»

معدل الإصابات خلال الفترة من ٥ إلى ١٣ أبريل «الألف الثانية»

الفترة من ١٤ إلى ٢٠ أبريل «الألف الثالثة»

أعداد الإصابات والوفيات والتعافى خلال الفترة من ٢١ إلى ٢٦ أبريل «الألف الرابعة»

معدل الإصابات والتعافى والوفيات من ٢٧ إلى ١ مايو «الألف الخامسة»

معدل الانتشار.. منحنى «ترند»



كنا قد وقفنا بتحليل البيانات عند يوم ٢٤ أبريل، وكانت النتائج رغم ما تمثله من تخوفات لدى الشارع مطمئنة إلى حد بعيد، حيث لم تكن أعداد التعافى انخفضت مقابل الزيادة فى الإصابات، فضلًا عن استمرار منحنى الإصابات فى الصعود التدريجى، صحيح أنه غير مطابق للمنحنى الإحصائى للزيادة، لكنه لم يكن قد قفز عنه بمسافة بعيدة. والمنحنى الإحصائى الذى نقصده هو منحنى قادر على التنبؤ بأرقام مستقبلية بناء على معطيات سابقة وفق مؤشر الانتشار «ترند». استخدمنا تلك المعادلة مع أرقام إصابات «كوفيد ١٩» حتى ٢٤ أبريل الذى سجل إصابة ٢٠١ حالة، وكان أكبر رقم وصلت إليه الإحصائيات وقتها فى اليوم السابق بـ٢٣٢ حالة. وخلال تلك الفترة «٢٤ فبراير إلى ٢٤ أبريل» ظلت أرقام الإصابات تتصاعد بمعدل متوسط، فمثلًا ظلت فى حيز ما دون الـ١٠٠ حالة أكثر من شهر، وفى حيز من ١٠٠ إلى دون الـ٢٠٠ حالة طيلة ١٧ يومًا، وتجاوزت فى آخر يومين فقط الـ٢٠٠ حالة. ووفق ذلك المنحنى، كان يفترض إذا تحركنا بالمعدل ذاته أن نسجل ٣٥٠ حالة فى اليوم الواحد بعد شهر، فى ٣١ مايو. القفزة التى حققناها فى ١ مايو تعلن عن الدخول مرحلة الذروة، التى تتضاعف فيها الإصابات بصورة أسرع، ما يعنى أضعاف ما حققناه من الإصابات خلال شهرين. وبالنظر إلى معدلات الزيادة وفق الأسبوع الأخير من «٢٤ أبريل إلى ٢ مايو» يتوقع «ترند» أن نتجاوز الـ٧٠٠ حالة يوميًا بنهاية مايو. والمحبط فى المؤشرات أن القفزة فى الإصابات لا تقابلها قفزة فى التعافى، والجيد عدم وقوع طفرات فى الوفيات، ما يعنى انخفاض معدل الوفيات الكبير ٧٪ فى مصر، خلال المرحلة المقبلة. ويتوقع الخبراء أن تستمر فترة الذروة شهرًا أو شهرًا ونصف الشهر وفق المؤشر العالمى لمرحلة ذروة الفيروس، ما يعنى أن المنحنى سيعود للهبوط بعد مايو أو منتصف يونيو. ورغم أهمية ما تعكسه الأرقام، فإن حدوث مفاجآت ليس بمعزل عن المعادلة، خصوصًا مع تراجع التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية المطلوبة.

منحنى الإصابات المتوقع

منحنى الإصابات المتوقع وفق الفترة من ٢٤ أبريل

منحنيا التعافى والوفاة مقارنة بالإصابات

مدى الاستيعاب قررت وزارة الصحة إضافة ٣٤ مستشفى للحميات والصدر لعزل مصابى كورونا، بعد القفزة الأخيرة، ولم تعلن الحكومة عن العدد الأقصى الذى يمكن للدولة أن توفره لمواجهة الفيروس. ووفق المؤشر الإحصائى، فإن متوسط الإصابات خلال شهر مايو «مرحلة الذروة» نحو ٥٠٠ حالة فى اليوم، ووقتها سنحتاج إلى إضافة متوسط ٤٢٠ سريرًا جديدًا يوميًا، والأهم ٢١ سرير عناية مركزة يوميًا. وهنا لا بد من إشارة مهمة، فإذا كان من غير الوارد أن تهمل الحكومة فى مواجهة الفيروس، أو تمنح غيره من الأمراض أولوية فى ظل ما يمثله من جائحة عالمية، وارتباطه بعجلة الاقتصاد، فمواجهة الوباء يتوقع أن تصبح مرحلة تعاد ضمنها تقييم قدرات الدول ومواقعها، هو أقرب إلى «ميزان قوة جديد»- فإنه من غير المتوقع أيضًا أن تضع الدولة إمكانياتها الطبية كاملة لمواجهة الفيروس، وترك المرضى يموتون فى المستشفيات وعلى عتباتها بأمراض أخرى. ويرسل المسئولون طمأنات دائمة فيما يتعلق بالإمكانيات مع تعويل على وعى المواطنين، لكن ماذا إذا لم يفلح الوعى؟ لدينا الآن سيناريو إحصائى يفترض متوسط ٥٠٠ حالة يوميًا، لكن حالة اللاوعى الجمعى والاختلاط والتهاون قد تصحبها قفزات إلى ١٠٠٠ حالة أو ١٥٠٠ حالة، والسؤال: إلى متى ستسعفنا أسرّتنا.. أطباؤنا.. إمكانياتنا بوجه عام؟ افترضنا أن الدولة يمكن أن تضع ثلث إمكانياتها لمواجهة الفيروس، ١ إلى ٣ من الأسرّة فى المستشفيات والعناية المركزة وهى الأهم، وكذلك طبيب من كل ٣ أطباء، وهو افتراض أكد منطقيته مدير مستشفى كبير، فضل عدم ذكر اسمه، لنرى سيناريوهات الصمود، وإلى أى مدى نحن قريبون من «الكابوس الإيطالى الأسوأ».

الأسرّة الجديدة مقابل عدد الإصابات

الرعاية المركزة وفق منظمة الصحة العالمية، فإن ٥٪ فقط من مرضى كورونا هم من يحتاجون إلى عناية مركزة، لذا فعند متوسط ٤٢٠ سريرًا جديدًا يوميًا «متوسط ٥٠٠ إصابة» نحتاج إلى ٢١ سرير رعاية جديدًا يوميًا. تمتلك الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة ووزارة التعليم العالى المشرفة على المستشفيات الجامعية ٩٣٢٧ سرير عناية مركزة وفق تصريحات حديثة للوزارتين، وتخصيص ثُلثها لمرضى كورونا يعنى أننا أمام أربعة أشهر ونصف الشهر من استيعاب مصابى كورونا. وإذا تضاعفت الإصابات بحيث نصبح بحاجة إلى ٤٢ سرير عناية، فإننا أمام نحو شهرين ونصف الشهر، وعند تسجيل ألف حالة يوميًا فإن إمكانياتنا من أسرة الرعاية الحكومية تكفى شهرين فقط، وتضاعف الإصابات لتسجل ٢٠٠٠ حالة فى اليوم يعنى أن استيعابنا الحالات الحرجة يكفى شهرًا فقط. ولا يتضمن الإحصاء السابق القطاع الخاص الذى يمتلك هو الآخر ٣٤٧٠ سرير رعاية مركزة، وفق إحصاء الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وثلثها يعنى أكثر من ١٠٠٠ سرير رعاية. الأطباء يبلغ عدد أطباء الصدر فى مصر ١٣٨٧ طبيبًا، وفق إحصائية للجهاز المركزى نوفمبر ٢٠١٩. ووفق البديهية ذاتها حول عدم إمكانية تفريغ كل الأطباء فى مصر لمواجهة فيروس كورونا خاصة أنهم يدخلون ضمن منظومة عزل، فقد افترضنا انضمام طبيب من بين كل ٣ أطباء صدر فى مصر لمواجهة كورونا. عند الطاقة الاستيعابية الأعلى للأسرّة أى عند تخصيص ٤٣ ألف سرير لمصابى كورونا «الثُلث»، فإن كل طبيب صدر سيشرف على رعاية ٦٢ مريضًا فى آن واحد، وهذا رقم يُنذر بالخطر. الخطر سينكمش إذا نظرنا إلى عدد الأطباء البشريين فى مصر بوجه عام، وهم ٩٧ ألف طبيب وفق الإحصائية نفسها، فعند تخصيص طبيب من بين كل ٣ أطباء للمشاركة فى مواجهة كورونا يصبح لدى كل سريرين أو مريضين ٣ أطباء. وبما أن الطبيب الواحد يتولى الإشراف على عدد من الحالات، فإننا أمام هامش من احتياطى جيش الأطباء الأبيض قادر على استيعاب الأعداد لشهور أخرى، مع الوضع فى الاعتبار أن كل إصابة بالفيروس من بين عناصر المنظومة الطبية يعنى خسارة مضاعفة، فهى لا تعنى فقط رقمًا جديدًا فى الإصابات لكن خسارة رعاية وإشراف على عشرات الحالات. وبخصوص هيئة التمريض، ففى الحالة السابقة، سيصبح لدى كل طبيب ممرضان لمعاونته، وآخر احتياطى، حيث يبلغ ثُلث جيش التمريض فى مصر أكثر من ٧٢ ألف ممرض.

قوات احتياط.. صمام أمان الأرقام السابقة لم تتناول إمكانيات مستشفيات الجيش والشرطة، إذ إنها غير مُتضمنة فى الإحصاءات الرسمية، وتقع تحت إشراف وزارتى الدفاع والداخلية. ووفق عرض لرئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، فقد تم رفع درجة الاستعداد لـ٤٥ مستشفى عسكريًا بإمكانيات ١٢٣٠٠ سرير، منها ١٨٧٠ سرير رعاية مركزة مزودة بـ١١٠٠ جهاز تنفس صناعى، وتخصيص ٢٢ مستشفى عزل بإجمالى طاقة ٤٠٠٠ سرير، فضلًا عن تطويع ٤ مستشفيات ميدانية متنقلة بطاقة ٥٠٢ سرير، مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية لتقديم خدمة العلاج والعزل الطبى جاهزة للدفع فى كل الاتجاهات الاستراتيجية طبقًا للموقف. وثمة مبادرات لتصنيع أجهزة تنفس صناعى فى مدينة زويل، وهى المرحلة التى تسبق الحاجة إلى عناية مركزة، أى أن الأوضاع فى مصر ستظل تحت السيطرة حال استمر الوعى والتباعد الاجتماعى وأخذ الحيطة.