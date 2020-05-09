الاختيار الحلقة 16.. تفجير مبنى مديرية التربية والتعليم بالدقهلية

تفاصيل الحلقة 16 من مسلسل الاختيار









كما أن منسي لا زال ينتظر التكفيري القناص أبو صهيب، حيث وضع خطة محكمة للقبض عليه ولا زال هو رجاله ينتظرون ظهوره، حيث يراقبون الأماكن التي يضربهم منها أثناء تواجدهم في الكمائن. تشهد الحلقة 16 من مسلسل الاختيار، عدة تطورات على صعيد الأحداث، حيث تحمل الحلقة اسم «حرب شوارع» وتبدأ بتفجير التكفيريين لمبنى مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، وقيام عشماوي بأحد التفجيرات التي كان يخطط لها على مدار الحلقات الماضية، لكن غضب بشدة بسبب إصابة 4 مجندين فقط بعد التفجير.كما أن منسي لا زال ينتظر التكفيري القناص أبو صهيب، حيث وضع خطة محكمة للقبض عليه ولا زال هو رجاله ينتظرون ظهوره، حيث يراقبون الأماكن التي يضربهم منها أثناء تواجدهم في الكمائن.



