الاختيار الحلقة 16.. تفجير مبنى مديرية التربية والتعليم بالدقهلية
السبت 09/مايو/2020 - 07:34 م
أمير محمد خالدطباعة
يقدم لكم «الدستور» تفاصيل الحلقة 16 من مسلسل الاختيار بطولة الفنان أمير كرارة فى دور الشهيد البطل أحمد منسي والفنان أحمد العوضي فى دور الإرهابي هشام عشماوي وذلك قبل عرضها على قناة ON E.
ونجح منسي بالفعل في تصويب رصاصته على الإرهابي أبو صهيب قبل أن يقنص أحد المجندين، لكن فشل في القبض عليه ونجح في وقفه عن قتل المجندين المصريين وهو كان ضمن أهدافه الرئيسية.
مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة on e في تمام الساعة التاسعة مساءً.
تفاصيل الحلقة 16 من مسلسل الاختيار
تشهد الحلقة 16 من مسلسل الاختيار، عدة تطورات على صعيد الأحداث، حيث تحمل الحلقة اسم «حرب شوارع» وتبدأ بتفجير التكفيريين لمبنى مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، وقيام عشماوي بأحد التفجيرات التي كان يخطط لها على مدار الحلقات الماضية، لكن غضب بشدة بسبب إصابة 4 مجندين فقط بعد التفجير.
كما أن منسي لا زال ينتظر التكفيري القناص أبو صهيب، حيث وضع خطة محكمة للقبض عليه ولا زال هو رجاله ينتظرون ظهوره، حيث يراقبون الأماكن التي يضربهم منها أثناء تواجدهم في الكمائن.
كما أن منسي لا زال ينتظر التكفيري القناص أبو صهيب، حيث وضع خطة محكمة للقبض عليه ولا زال هو رجاله ينتظرون ظهوره، حيث يراقبون الأماكن التي يضربهم منها أثناء تواجدهم في الكمائن.
المنسي يحاول قنص الإهاربي أبو صهيب فى الحلقة 16 من الاختيار
ونجح منسي بالفعل في تصويب رصاصته على الإرهابي أبو صهيب قبل أن يقنص أحد المجندين، لكن فشل في القبض عليه ونجح في وقفه عن قتل المجندين المصريين وهو كان ضمن أهدافه الرئيسية.
مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة on e في تمام الساعة التاسعة مساءً.