76 إصابة جديدة بكورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، عن تسجيل 76 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2379 حالة.وأشارت الصحة العراقية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، اليوم، إلى أن مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت أيضا 41 حالة تماثلت للشفاء، ليصبح إجمالي حالات الشفاء 1702 حالة، فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة ليصبح إجمالي عدد الوفيات 107 حالات.