ريهام عبدالغفور تسجل أغرب طلب في «رامز مجنون رسمي»





طلب غريب من ريهام عبدالغفور فى رامز مجنون رسمي

وسجلت ريهام عبدالغفور، أغرب طلب منذ بداية البرنامج، حيث تساءلت عن وجود "واي فاي"، في كواليس البرنامج، وهو ما جعل رامز يسخر منها.



وتعد هذه هي المرة الثانية التي تقع فيها ريهام عبدالغفور، ضحية لمقلب رامز جلال، في برامجه وأكد خلال الحلقة أنه وجد ريهام لم تفزع من مقلبه في المرة الأولى، لذا قرر تكرار المقلب فيها.



يذكر أن برنامج "رامز مجنون رسمي"، يتم تصويره في دبي، ويتم الإيقاع بالنجوم بعد إيهامهم بالمشاركة في برنامج "كرسي الحقيقة"، وتستخدم الفنانة اليمنية أروى، كأداة للإيقاع بهم.



وكان ضيف الحلقة الماضية من البرنامج طارق حامد، لاعب نادي الزمالك.











انضمت الفنانة ريهام عبدالغفور لضحايا الفنان رامز جلال، في برنامج "رامز مجنون رسمي"، والذي يتم تصويره في دبي، ويذاع عبر فضائية mbc مصر.ولم تسلم ريهام عبدالغفور من سخرية رامز جلال، بسبب ملابسها وشعرها وكذلك أدوات التجميل التي اعتمدتها خلال الحلقة.وقال رامز جلال، في بداية الحلقة: "تحس إن ريهام حاطة في وشها عسل أسود"، مستطردًا: "تحسها ست مادية.. بتشتغل علشان الفلوس".