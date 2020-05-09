مصرع طفلة سقطت من شرفة منزلها بالطابق الخامس بالقليوبية

لقيت طفلة مصرعها، إثر سقوطها من شرفة مسكنها بالطابق الخامس بعزبة رستم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وجرى نقل جثة الطفلة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد وفاة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات عقب سقوطها من شرفة مسكنها بالطابق الخامس بعزبة رستم بشبرا الخيمة.وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بقيادة المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة لمكان الواقعة، وتم نقل جثة الطفلة للمستشفى.وتحرر محضر بالواقعة وأمر زياد الباسل مدير نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بالتصريح بدفن الجثة، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفية.