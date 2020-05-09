بعد اتهامات فساد.. نقيب «التشكيليين» تراهن على ثقة الجمعية العمومية

ظهرت في الآونة الأخيرة، بالتزامن مع وقف الأنشطة الثقافية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة جائحة كورونا المُستجدة، تباين في آراء بعض الفنانين التشكيليين حول أداء نقابتهم العامة بعد تولي الدكتورة صفية القباني رئاستها عقب انتخابات أعلنت نتيجتها 17 يناير الماضي.وتقدمت عضوتان بمجلس إدارة نقابة التشكيليين السابق، هما الدكتورة منال عبدالحميد شلتوت، والدكتورة رانيا عبدالمنعم عبدالباسط، شكوى إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ضد "القباني" نقيب التشكيليين.نصت الشكوى على وجود بعض المخالفات القانونية والمالية داخل النقابة، بالإضافة إلى تقديمهم بلاغ بالاتحاد مع 6 أعضاء آخرين إلى قسم شرطة قصر النيل، والنيابة العامة ضد النقيبة أيضا، يتهمانها بإهدار المال العام ومخالفتها للقانون ولقرارات الحظر الصادرة من رئيس مجلس الوزراء وقيد هذا المحضر برقم 1877 لسنة 2020 إداري قصر النيل.وأصدرت النقابة بيانا ردا على الاتهامات السابقة، موضحة أن عددا من مجلس النقابة السابق، قاموا بتحرير محضر كما أشرنا سابقا، وأن نيابة قصر النيل تولت التحقيق فى الأمر، قبل أن تصدر النيابة العامة قرارها بتاريخ 13 أبريل الماضي، قرارها بحفظ المحضر لعدم وجود أي مخالفات قانونية أو مالية.واختتم البيان: "أخيرا نأمل أن تكون الحقيقة قد ظهرت جلية أمام أعضاء الجمعية العمومية، والنقابة إذ تؤكد من جانبها حرصها الكامل على أموال الأعضاء وحقوقهم وعدم مخالفة القانون وفقنا الله لخدمتكم".من جانبها قالت الدكتورة صفية القباني، نقيب التشكيليين، أن فوزها بمقعد النقيب جاء بالتوفيق من الله ثم باختيار الزملاء في الجمعية العمومية الذين منحوني ثقتهم، رغم أنني لم أخض الانتخابات على قوائم، وكان أمامي 6 مرشحين، لكن يبدو أن المرشحين الذين لم يوفقوا في هذه العملية الانتخابية لم يسلموا بالنتيجة.وأضافت القباني أن المجلس الحالي لم يمر عليه ثلاثة أشهر حتى يتم اتهامها بمثل هذه الاتهامات، خاصة أن نص هذه الفترة انقضى في الحظر وقرار مجلس الوزراء بتعليق كافات الأنشطة والفعاليات التي قد تشهد تجمعات كبيرة، مشيرة أن قرار اعتماد فوز المجلس الحالي اعتمد من وزارة الثقافة فبراير الماضي.ولفتت نقيب التشكيليين أنه تم الدعوة أول مارس الماضى، وقبل ظهور أي بوادر لأزمة فيروس كورونا الحالية، الجمعية العمومية للانعقاد، وكان ذلك بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، لعرض ميزانية العام الماضي حتى تاريخ أول مارس، وذلك نظرا لأن المجلس كان حديث التشكيل.وواصلت أن قانون النقابة يلزم المجلس بإرسال خطابات بذلك لكل الأعضاء في جميع المحافظات من مطروح حتى أسوان قبل الانعقاد بأسبوع، بالإضافة إلى الإعلان عنه في الجريدة الرسمية، كما ينبغي أن تعقد الجمعية في النقابات الفرعية أولا، مشيرة إلى وجود نقابتين فرعيتين بكل من الإسكندرية والمنصورة.وتابعت: "بعد الحصول على الموافقة لانعقاد الجمعية، ظهرت جائحة كورونا، وتم وقف الأنشطة والمعارض حتى جاء القرار رسميًا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في 24 مارس الماضي، فتم إلغاء كل ذلك حرصًا على سلامة الأعضاء وتنفيذًا لهذه القرارات الرسمية، بالرغم من مخاطبة الجهات المعنية الأمنية لي حتى 29 مارس بإمكانية الانعقاد كما حدث مع انعقاد الجمعية بنقابة المحاميين في 15 مارس، ولكني أرسلت لهم جوابًا بالإلغاء".وأكدت الدكتورة صفية القباني أن هناك مخططا ممنهجا لإفشال مجلس النقابة، كما أن هناك تربصا بالمجلس من البداية، وصل لحد السب والقذف على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على أنها تعمل وفق اختيارات الجمعية العمومية، وأن تلك الاتهامات الباطلة لن توقفها عن استكمال مهامها.وأوضحت "نقيب التشكيليين" أن المجلس قام بعدد من المشروعات، وأنها بصدد الحصول على شقق من الإسكان الاجتماعي، وبصدد تقنين الأرض الخاصة بهم بعدما سُحبت، ومشروع صحي ممتاز، كما حصلت على تبرعات أكثر من نصف مليون جنيه لتطوير النقابة، دعم لفنانين متضرري الكورونا من بعض الفنانين، لافتة إلى أنها تعطي دعم للفنانين ليس تفضلًا ولكن حقًا لهم، وعرضت العديد من الإسهامات والمشروعات الأخرى التي قامت بها أو بصدد تحقيقها في المستقبل القريب.