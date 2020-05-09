«الغربة حب واشتياق».. عظة روحية للقس هارون السينائى «أونلاين»

ألقى الراهب القس هارون السينائي، راعي كنيسة موسى النبي، ومارمرقس الرسول بمدينة الطور، عظة روحية، تحت عنوان "الغربة حب واشتياق"، وتمت إذاعتها بالبث المباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وتحتفل حاليًا وعلى مدار 50 يومًا مُتصلة، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بفترة الخماسين المُقدسة، وهي فترة تمنع خلالها الكنيسة الصوم تمامًا، وتتميز بالنغمات المُفرحة، والتي تستخدم في تلاوة الصلوات والنصوص الدينية، بالإضافة إلى سيطرة اللون الأبيض على المشاهد داخل الكنائس المُغلقة حاليًا.