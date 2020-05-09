السيسي يتفقد عددًا من المشروعات القومية في الرحاب ومدينة نصر (فيديو)





قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد منطقة محور الحضارات بمشروع التطوير الشامل لمنطقة بحيرة عين الصيرة التاريخية ومحيط متحف الحضارة بمصر القديمة، والذي يهدف إلى استعادة الوجه الحضارى للمنطقة، وتحويلها إلى مقصد سياحى متطور والارتقاء بمستواها المعمارى والخدمى.وتفقد الرئيس السيسي شبكة الكباري التي تم إنشاؤها لربط تلك المنطقة بالمحاور والطرق الرئيسية للعاصمة لتسهيل حركة المرور، ومشروعات تطوير محاور شرق القاهرة بكل من مدينة نصر ومصر الجديدة والرحاب.وتحدث الرئيس مع المهندسين والعاملين بتلك المشروعات بشأن ضرورة التشديد على تطبيق إجراءات الوقاية الصحية لضمان سلامة العمالة بمواقع الإنشاء.والتقي الرئيس السيسي أثناء الجولة بعدد من المواطنين الذين تصادف وجودهم أثناء جولته وحرص على تحيتهم والحديث معهم.