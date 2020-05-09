لأول مرة منذ مارس .. إسرائيل لا تسجل حالات وفاة جديدة

أفادت تقارير وزارة الصحة الإسرائيلية أن عدد حالات الإصابة الفعالة بفيروس كورونا في إسرائيل لازالت في انخفاض مستمر، حيث يوجد الآن 4886 مريضًا حاليًا من أصل 16,444 حالة إصابة منذ بداية الوباء، وتم تشخيص ثلاث حالات جديدة فقط منذ ليلة الجمعة الماضية.كما لم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة على مدار الـ24 ساعة الماضية، وظل عدد الوفيات ثابتًا عند 245 منذ صباح الجمعة. وهذه هي المرة الأولى التي لا يسجل فيها حالات وفاة جديدة خلال 24 ساعة منذ 28 مارس.ومن بين المرضى، 81 شخصًا في حالة خطيرة، 65 منهم على أجهزة التنفس الصناعي، و51 شخصًا في حالة معتدلة. ويعاني الباقون من أعراض خفيفة فقط، كما بلغ عدد الاشخاص الذين تعافوا من المرض 11,313.ومع استمرار انخفاض عدد الحالات الجديدة في إسرائيل، قد تسجل ليلة السبت مرور أسبوعين دون تسجيل أكثر من 200 حالة إصابة خلال 24 ساعة، وأسبوع واحد دون تجاوز الحالات الجديدة 100 حالة في اليوم.ووسط الانخفاض المستمر في الإصابات، قامت الحكومة الإسرائيلية بشكل متزايد بتخفيف القيود التي تهدف إلى الحد من تفشي المرض، بما في ذلك فتح بعض المدارس والسماح للعديد من أماكن العمل بإعادة فتح أبوابها.لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حذر من أن إسرائيل قد تضطر إلى إعادة تقييم تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي إذا كان هناك أكثر من 100 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم، أو إذا تضاعف عدد الحالات في غضون 10 أيام، أو مع وجود أكثر من 250 مريضا في حالة خطيرة.