«الكنيسة منارة التعليم».. حلقة جديدة من برنامج «تراث كنيستنا»

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة الأرثوذكسية، اليوم السبت، الحلقة الأحدث للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، من برنامج "تراث كنيستنا.. روح وحياة" لتطوير التعليم الكنسي.وجاء موضوع الحلقة الأحدث للبابا تواضروس بعنوان "الكنيسة منارة التعليم".يذكر أن المركز الإعلامي، أطلق حملة تحمل عنوان "تراث كنيستنا.. روح وحياة" تحت شعار "جَدِّدْ أَيَّامَنَا كَالْقَدِيمِ"، وتبث الحملة مقطع فيديو أسبوعي يقدم من خلاله البابا تواضروس، بهدف ترسيخ المفاهيم الروحية الكنسية في نفوس الشعب القبطي.وتحتفل حاليًا وعلى مدار 50 يومًا مُتصلة، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بفترة الخماسين المُقدسة، وهي فترة تمنع خلالها الكنيسة الصوم تمامًا، وتتميز بالنغمات المُفرحة والتي تستخدم في تلاوة الصلوات والنصوص الدينية، بالإضافة إلى سيطرة اللون الأبيض على المشاهد داخل الكنائس المُغلقة حاليًا، في إطار مؤازرة الدولة في حربها ضد انتشار فيروس كورونا.