المغرب يسجل 199 إصابة جديدة بكورونا وصفر وفيات

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم السبت، عن تسجيل 199 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلا أنها لم تسجل أي حالات وفيات بالمرض وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان لها أنها سجلت 137 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء حتى اليوم 2461 حالة.وأشارت وزارة الصحة المغربية إلى ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 5910 إصابة مؤكدة و186 حالة وفاة.وتشهد المغرب تحسنا كبيرا الأيام الماضية بتسجيل أقل معدلات وفيات منذ تطبيق الحجر الصحي، فيما تستعد الحكومة لتخفيف إجراءات الحظر وإعادة فتح بعض الأنشطة الاقتصادية تدريجيا خلال الفترة المقبلة.