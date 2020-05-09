إغلاق وتشميع «كافيه» خالف قرار الحظر بالإسكندرية

أغلقت الإدارات المركزية للسياحة والمصايف، اليوم السبت، بالتنسيق مع حى شرق الإسكندرية، إحدى الكافيهات التي فتحت أبوابها لاستقبال الجمهور وتقديم مأكولات ومشروبات وقت الإفطار، بالإضافة إلى تقديم الشيشة، مما يعد خرقا واضحا لقرارات مجلس الوزراء، وتعليمات محافظ الإسكندرية فيما يخص تعليمات وإجراءات الحظر.وفور تلقي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، شكوى من أحد المواطنين، بشأن مخالفة الكافيه، وجه اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالتحقق منها، وبالتاكد من الواقعة تم العرض على اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والذي أمر بإغلاق وتشميع المنشأة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.وقامت الإدارة بالتنسيق مع حي شرق الإسكندرية اليوم لإغلاق وتشميع المنشأة واستكمال الاجراءات القانونية.وتنوه الإدارة المركزية للسياحة، أن الهدف من هذا الإجراء تطبيق القرارات والقوانين علي كافة المنشآت والمحال العامة دون تفرقة وأن تتحمل المنشآت المخالفة نتيجة عدم التزامها، مؤكدة استعدادها لتلقي شكاوي المواطنين من عدم التزام أي منشأة لتعليمات الحظر وخرقها لقرارات رئيس مجلس الوزراء.