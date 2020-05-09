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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«البحوث الإسلامية»: الواصل لرحمه في معية الله (فيديو)

السبت 09/مايو/2020 - 06:22 م
البحوث الإسلامية
البحوث الإسلامية
أميرة العناني
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واصل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد حديثه عن الفضائل والأخلاق التي نحتاج إليها في مجتمعاتنا، من خلال سلسلة «بأخلاقنا نرتقي» ويتم نشرها على موقع المجمع وصفحات التواصل الاجتماعي على مدار أيام الشهر الفضيل.

وتناول الأمين العام في حلقة اليوم صلة الرحم، حيث أنها من المسائل المهمة ومن الأمور والتوجيهات الربانية التي حثّت عليها الشريعة الإسلامية، ويكفي أن ندرك بأن الواصل متحقق فيه الإيمان مصداقًا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه».

وأضاف عياد أن الواصل لرحمه في معية الله تبارك وتعالى، فصلة الرحم من الأسباب التي تدفع إلى وصل الله عز وجل للعبد كما ورد عن رب العزة تبارك وتعالى في الحديث القدسي، مما يدل على أهمية صلة الرحم والحرص عليها في جميع الظروف والأحوال.

وأوضح الأمين العام أن صلة الرحم لا تتوقف عند مجرد اللقاءات والاجتماعات، وإنما يمكن أن يتم من خلال الوسائل الحديثة، أو دعوة بظهر الغيب، كما أن صلة الرحم تجلب البركة في الرزق والمال والعمر.

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