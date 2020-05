«قومي الاتصالات» يستعد لإصدار تقريره الـ10 لجودة المحمول

يستعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لإصدار تقريره العاشر لجودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات المحمول العاملة في مصر خلال أول يونيو المقبل، بعد قيام المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات بالانتهاء من جميع القياسات المحددة على الشبكة وتتم على 24 ألف كيلومتر من المناطق المأهولة بالسكان تضم عدد 80 مدينة وحيا.وقال الدكتور حمدي الليثي، رئيس شعبة الاتصالات بغرفة تكنولوجيا المعلومات، إن التقرير التاسع لقياسات جودة خدمات المحمول حدد نحو 102 مدينة وحي يوجد بها مشاكل في عدم بدء المكالمات أثناء الاتصال شملت فودافون 28 مدينة وحي، وأورنج 18 مدينة وحي، واتصالات 20 مدينة وحي، والمصرية للاتصالات We عدد 36 مدينة وحي، مطالبا الجهاز القومي للاتصالات بضرورة وضع جدول زمني لحل هذه المشاكل، مشددا على أن يقوم المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات بمتابعة الإجراءات المتبعة بهدف تحسين جودة الخدمة في هذه المناطق بحد أقصى 3 أشهر.وقال رئيس شعبة الاتصالات في تصريحات لـ«الدستور» إن صدور مثل هذه التقارير مهمة جدا للمواطنين وتقدم تحليل واضح لمناطق تدني خدمات الاتصالات في مصر، مؤكدا أن السوق الاتصالات المحلي يحتاج لضخ نحو 20 مليار جنيه سنويا بهدف حديث وتوسيع الشبكات والبنية التحتية المطلوبة لهذه الخدمات، مشيرا إلى أن مصر تعبر من لأكبر الأسواق في أعداد مشتركي المحمول بأفريقيا والمنطقة العربية.وأكد الليثي أن عدد مشتركي المحمول في مصر بلغ نحو 95.5 مليون مشترك في حين سجل مشتركي الإنترنت المحمول نحو 45 مليون عميل والتليفون الأرضي نحو 9.5 مليون عميل والإنترنت الأرضي ADSL نحو 8 مليون عميل خلال شهر أبريل الماضي وفق مؤشرات قطاع الاتصالات في مصر، متوقعا أن يصل حجم الاستثمارات داخل سوق الاتصالات في مصر نحو 93 مليار جنيه خلال العام المالي 2019-2020 الذي سينتهي 30 يونيو المقبل.وأضاف أن التقرير التاسع حدد نحو 40 منطقة أخرى بها مشاكل في جودة الاتصالات منها نحو 15 منطقة تواجه مشاكل في عدم اكتمال المكالمات شملت 4 مناطق لفودافون و5 مناطق لاتصالات ونحو 5 مناطق لـ we بالإضافة لمنطقة واحدة لأورنج في حين أن هناك 25 منطقة تواجه مشاكل في جودة صوت المكالمات أثناء الاتصال شملت 12 منطقة لفودفون و4 مناطق لاتصالات و4 مناطق لأورنج و5 مناطق لشركة we.