محمود خليل يكتب: حشيش ونساء فى نهار رمضان

كان لحى بولاق فى الماضى شأن أى شأن أواخر القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر الميلادى، وبسبب طبيعته الساحلية عجّ الحى الشهير بمواطنين من جنسيات متعددة، وأصبح واحدًا من أشهر الأماكن التى يختلط فيها التجار بعساكر البحرية أو «القليونجية»، المماليك، كما كان يطلق عليهم «الجبرتى» فى «عجائب الآثار».. والزحام كما تعلم يولّد الاحتكاك، خصوصًا إذا كان تزاحمًا من جانب أفراد مختلفى الجنسية والمزاج، ورغم أن المسلم مطالب بالالتزام الأخلاقى فى كل أشهر العام، خصوصًا فى شهر رمضان، فإن الحالة المزاجية العامة فى مصر يشوبها نوع من التوتر الناتج عن الانقطاع عن الطعام والشراب خلال نهار رمضان، وذريعة الاحتكاك حاضرة وثابتة على اختلاف الأزمنة والأمكنة، وهى تتعلق فى أغلب الأحوال بفكرة «الحسبة»، وإحساس البعض بأنهم قيّمون على غيرهم ومسئولون عن مراجعة مستوى التزامهم السلوكى خلال فترة الصيام.. من الحكايات التى تعبّر عن هذه الحالة تلك الواقعة التى حكاها «الجبرتى»، واحتضن يوم ٢٥ رمضان من عام ١٢٠٢ هجرية أحداثها، وقد وافق يوم ٢٩ يونيو ١٧٨٨.

كان الجو صيفًا، والصيام مُجهدًا بسبب الإحساس الشديد بالظمأ نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، وفى مثل هذه الأحوال يكون شاطئ النيل ملاذًا للصائمين، يومها خرج مجموعة من المغاربة يبحثون عن نسمة رطبة تقلل من إحساسهم بتعب الصيام وتهذب من مزاجهم المتعكر بسبب العطش، جلسوا على شاطئ النيل وأخذوا يتسلون بالنظر إلى المراكب الراسية والأخرى التى تشق عباب الماء فى الطريق إلى وجهتها، فجأة لمح المغاربة عددًا من عساكر القليونجية التابعين لإسماعيل بك- أحد أمراء المماليك- جالسين فى مركب ورفقتهم مجموعة من النساء ومعدات تعاطى الحشيش، واندمج الجميع فى ساعة حظ، نظر المغاربة شذرًا إلى المشهد وتساءلوا فيما بينهم: كيف يأتى هؤلاء مثل هذه الأفعال فى نهار رمضان؟.. كان يمكن لمثل هذا الموقف أن يمر كغيره من المواقف الشبيهة التى يعج بها حى بولاق، لكن توتر الصيام وكدر الظمأ تسببا فى إخراج المشهد بطريقة مختلفة، فقد اندفع بعض المغاربة إلى المركب الراسى وأخذوا يعنفون العساكر على ما يفعلون وخيّروهم بين التوقف عن هذه الأفعال القبيحة أو أن يتحركوا بالمركب ليمارسوها بعيدًا عنهم، وكان من الطبيعى ألا يمتثل العساكر لأوامر المغاربة، وهم الذين تعودوا إعطاء الأوامر للأهالى، فأنّى لهم أن يقبلوا بالعكس؟!.. اشتد صخب المغاربة على القليونجية، فما كان منهم إلا أن سحبوا طبنجاتهم وأخذوا يطلقون النار فى الهواء، استفز الأمر المغاربة فتنادوا فيما بينهم وقفز جمع منهم إلى عساكر البحرية ووقع اشتباك دامٍ بين الطرفين.

الكثرة فى أغلب الأحوال تغلب الشجاعة، وقد كانت الكثرة العددية للمغاربة، فتمكنوا من قتل عدد من العساكر وقطعوا حبال المراكب وألقوا صواريها، ومع دوى الرصاص وارتفاع الصرخات الآتية من موقع «العركة» انقلب حى بولاق رأسًا على عقب وانزعج الأهالى أشد الانزعاج، ونتج عن المعركة مقتل ٢٠ من عساكر القليونجية وعدد دون ذلك من المغاربة، كما يحكى «الجبرتى».. ولم يكن لإسماعيل بك أن يترك دم عساكره دون ثأر، فحكم على المغاربة بالنفى خارج بولاق، لكنهم لم يستجيبوا، فوجّه إليهم إنذارًا بأنه سيقتل من يجده منهم بالحى بعد ٣ أيام، فعاند المغاربة وبدأوا فى التسلح وجمع شتاتهم تمهيدًا لخوض معركة كبرى، لولا تدخل اثنين من المشايخ لدى إسماعيل بك فنادى فيهم بالأمان.. تلك واحدة من القصص التى تحكى لك كيف تسيل الدماء عندما يمارس بعض الأفراد «الحسبة» على غيرهم من البشر.

