محمد الباز يكتب: رؤية مصرية إسلامية - مسيحية لحياة النبى الخاصة

على كثرة ما قرأت فى سيرة النبى محمد، صلى الله عليه وسلم، توقفت متأملًا فيما كتبته الدكتورة عائشة عبدالرحمن والفيلسوف نظمى لوقا، صاحب الكتاب الذى لا يزال صاخبًا «محمد الرسالة والرسول»، وتحديدًا فى مساحة الحياة الخاصة للرسول، صلى الله عليه وسلم.

لم يكن توقفى عبثًا، أغلب الظن أن الكتابة عندهما كانت مستقيمة.

عاشئة عبدالرحمن تكتب «نساء النبى»، ونظمى لوقا يكتب «محمد فى حياته الخاصة».

لم تنافق عائشة عبدالرحمن القراء، جاءت على الأخبار المنسوبة للنبى جميعها، عرضتها وفحصتها ونقدتها، وخرجت منها بصورة للنبى البشر الذى لا يعيبه أبدًا أنه كان رجلًا.

ولم يلتمس نظمى لوقا العذر عند أحد، بل اخترق كل الاتهامات الموجهة للنبى، صلى الله عليه وسلم، وفندها من أرضية فلسفته المجردة، فهو رجل علم، لا يركن إلى المجاملات، بل يقول ما يمليه عليه ضميره العلمى، وما تقتضيه ضروراته البحثية.

أفرد كل منهما مساحات كبيرة لقصص زوجات النبى، صلى الله عليه وسلم، كل منهن على حدة، يمكنك أن ترجع للكتابين فى أى وقت، لكن ما سأتوقف عنده هنا معك هو صورة النبى مع زوجاته... كيف رسمته عائشة، وأى ألوان أضاف لها نظمى؟.

تذهب عائشة عبدالرحمن إلى أن الفصل بين شخصيته زوجًا رجلًا وشخصيته، صلى الله عليه وسلم، نبيًا رسولًا جد عسير، وليس الأمر كذلك فى حياة نبى آخر من حملة الرسالات، رغم كونهم جميعًا آدميين، يقول الله تعالى فيهم «وما أرسلنا من قبلك إلا رجالًا نوحى إليهم»، ذلك لأن الإسلام قرر بشرية الرسل عليهم السلام أصلًا من أصول عقيدته، ومحمد، صلى الله عليه وسلم، كان أحرص الناس على تذكير أمته بأنه بشر، عبدالله ورسوله.

ولم تنزع الرسالة من قلبه عواطف البشر، ولا جردته من وجدانهم، ولا عصمته مما يجوز عليهم فيما عدا ما يتصل بالنبوة، فهو كما قال جل جلاله: «قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلىّ»، يسكن إلى زوجه، ويُشغل بالأبناء، ويعانى مثل الذى يعانيه بنو آدم من حب وكره ورغبة وزهد وخوف وأمل وحنين واشتياق، ويجرى عليه ما جرى على سائر البشر من تعب ويُتم، وثكل ومرض وموت.

تمسك عائشة عبدالرحمن بجوهر القضية، فلو شاء الله لعصم نبيه من كل هذا، ولأعفاه مما ذاق من حر الثكل فى بنيه، وفداحة المصاب فى خديجة، ومحنة الإفك فى عائشة، ولجعل حياته نصرًا متصلًا لا يعرف هزيمة ولا يشفق من خيبة، وأراحه من اضطهاد أعدائه، وكيد المنافقين من أتباعه.

اعتراف عائشة عبدالرحمن للنبى، صلى الله عليه وسلم، بأنه بشر، لا يمنعها من القول: لكنّ محمدًا، صلى الله عليه وسلم، لم يكن مع ذلك كأحد من البشر، وقد اصطفاه الله من بين المخلوقين جميعًا، خاتمًا للنبيين، وبعثه فى الناس بشيرًا ونذيرًا، إنه بشر رسول، وهذا هو موضع الدقة والعسر فى الحديث عن الرجل فى حياته العاطفية والزوجية، فما يغيب عن كاتب يعرض لهذا الجانب من شخصية محمد أنه كان النبى المصطفى، وأن كلمة الإسلام الأولى هى الشهادة بأن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله.

الصعوبة ليست فيما قالته عائشة عبدالرحمن فقط، هناك صعوبة أخرى، تحكى هى عنها، تقول: يزيد فى دقة الأمر وعسره، أن نرى الشخصيتين مندمجتان فيه غير منفصلتين، وأن الله سبحانه وتعالى لم يدع لرسوله فى حياته الخاصة يتصرف فيها كيف يشاء على نحو ما يفعل أى رجل من البشر، وإنما كان، صلى الله عليه وسلم، يتلقى من حين إلى حين أوامر ربه فى أخص الشئون الزوجية، وكانت علاقاته بنسائه تخضع أحيانًا لتوجيه سماوى صريح.

تنظر عائشة عبدالرحمن بعين المرأة إلى حياة النبى الخاصة، تقول عن ذلك: فأى رجل كان نبى الإسلام عليه الصلاة والسلام؟، وأى زوج جمع بيته هذا العدد من عقائل كريمات، اختلفت أنماطهن وتباعدت أصولهن ومنابتهن وتفاوتت أعمارهن وصورهن؟

لا تفلت عائشة الخيط من يدها، تتحدث وكأنها تصف ما حدث كجزء منه وليس مجرد باحثة تنبش فى كتب التراث عن أخبار النبى ونسائه، تقول: الذى نطمئن إليه هو أن الزوجة منهن كانت تأتى بيت الرسول معتزة بشرف الزواج من النبى المصطفى، ثم ما تكاد تدخل هذا البيت وتلقى من فيه من ضرائر يشاركنها فى رجلها، حتى ترى فيه، صلى الله عليه وسلم، الزوج والنبى، ومن هنا كانت المغاضبة والمنافسة والغيرة قد تحتد حتى تجاوز المدى، وما يكون شىء من هذا فى حياة نساء يرين زوجهن نبيًا فحسب.

تقترب عائشة عبدالرحمن من البيت أكثر.

تأمل وصفها لما رأت... لاحظ أنها تتحدث وكأنها رأت رأى العين.

تقول: حياة محمد، صلى الله عليه وسلم، فى بيته تبدو رائعة فى بشريتها، فقد كان يؤثر أن يعيش بين أزواجه رجلًا ذا قلب وعاطفة ووجدان، ولم يحاول، إلا فى حالات الضرورة القصوى، أن يفرض على نسائه شخصية النبى لا غير، ونحن اليوم نقرأ ما وعى التاريخ من مرويات عن تلك الحياة الزوجية، فيبهرنا ما فيها من حيوية فياضة لا تعرف العقم الوجدانى ولا الجمود العاطفى، وما ذاك إلا لأنه، صلى الله عليه وسلم، كان سوى الفطرة، فأتاح بذلك لنسائه أن يملأن دنياه الخاصة حرارة وحيوية، ويُنحين عنها ظلال الركود والفتور والجفاف.

هل هناك ما حجب عن عائشة عبدالرحمن الواقع الذى ذهبت تبحث عنه؟

الإنصاف يقول إنها وقعت فى خطأ منهجى، فقد دخلت إلى بيت النبى، صلى الله عليه، وعندها صُرة جاهزة، ولذلك فهى توثق فقط ما تؤكد هذه الصُرة، وتبتعد عما يتناقض معها، أسمعها وهى تتحدث عن النبى، صلى الله عليه وسلم، بقولها: عاش رسول الله، صلى الله عليه وسلم ما عاش فتى القلب حتى بعد أن جاوز الستين، حى الوجدان، حتى يوم رحل عن هذه الأرض، وأغمض عينيه فى حجر أحب نسائه وأحظاهن عنده.

لم تترك عائشة عبدالرحمن نفسها لبحر البحث، انطلقت فقط تدافع عن النبى، صلى الله عليه وسلم، من خلال مساحتين محددتين:

المساحة الأولى هى تعدد الزوجات... وتثبت ما قاله المستشرقون الذين لم يروا فى هذا الجمع بين عدد من النساء لزوج واحد سوى مظاهر مادية مسرفة، وأنه لضلال أملاه التعصب الأحمق والهوى المضل، وانحراف عن المنهج العلمى الذى يأبى أن نقيس مسألة تعدد الزوجات بمقاييس عصرية مستحدثة أضرت بالمرأة والأسرة والمجتمع من حيث يدعى لها أنها منصفة.

تواجه عائشة: هذا الغرب لا يجرؤ اليوم على أن يدعى أن نظام الزوجة الواحدة يتبع فى دقة، وينفذ نصًا وروحًا، ومع هذا يأتى بعض أبنائه فينكرون فى جرأة تعدد الزوجات، فى بيئة كان التعدد هو نظامها السائد الذى لا تعرف سواه إلا فى حالات قليلة ولدواع خاصة، ولم يكن هذا النظام اختياريًا، وإنما قضت به طبيعة الزمان والمكان، فى مجتمع البنون فيه زينة الحياة، وفخر المرأة الإنجاب، وفخر الرجال الولد وعزة النفر.

تحسم عائشة القضية من وجهة نظرها، تقول: وربما بدا لنا اليوم أن ذلك التعدد كان مظهرًا من مظاهر استعباد المرأة العربية ورقّها المزعوم، وأنه قصد إلى إرضاء الرجال، ولكنه فى الحق كثيرًا ما ألقى على الرجل عبئًا ثقيلًا مرهقًا، وأنقذ المرأة العربية من نظام أبشع من التعدد، وهو هذا الرق العصرى الذى يعترف لزوجة واحدة بشرعية الزواج، ويدع لغيرها- ممن يعاشرهن الزوج فى الحرام- الضياع والهوان والعار، ويرهق الإنسانية بمورد لا ينقطع من أولاد الحرام المنبوذين اللقطاء.

لا تجتهد عائشة عبدالرحمن كثيرًا، فهى تثبت ما استقر عليه الجميع فى مواجهة تهمة استباحة النساء بتعدد الزوجات: الإسلام قيّد التعدد شرعًا بأربع، ففارق الصحابة من زدن على أربع من نسائهم، ولهن أن يتزوجن من بعدهم، وأكرم الله تعالى أمهات المؤمنين، فأحلهن للنبى، عليه الصلاة والسلام، ذلك مع ما حرم الله على المؤمنين من الزواج من أمهاتهم نساء النبى، وأمر الله تعالى الرجال بالعدل بين أزواجهم، فيما هو من المعروف والمستطاع، مع تقدير الشرع لعجز الفطرة البشرية عن العدل المطلق ولو حرصنا، وقد كان، صلى الله عليه وسلم، أحرص الناس على العدل بين نسائه، قدوة للمسلمين ومعلمًا وإمامًا، إلا فيما لم يكن تملكه بشريته من المساواة بينهن فى العاطفة والقلب، وقد قال، عليه الصلاة والسلام: اللهم هذا قسمى فيما أملك، فلا تلمنى فيما لا أملك.

المساحة الثانية: هى غيرة الضرائر... وقبل أن أضع بين يديك ما قلته، ما رأيك فى أن نقرأ معًا رأيها الذى كان تقدميًا جدًا عندما نشرته.

تقول عائشة إنه من الناس من يشفقون من تناول ما كان يحدث بين نساء النبى من خصام وخلاف، والحق أنه، صلى الله عليه وسلم، ما ضاق بهذا إلا أن يجاوزن المدى فيغضب أو يزجر أو يهجر لعلهن يرعوين، وفيما عدا تلك الحالات القليلة التى اضطر فيها إلى أخذهن بالشدة، لم يكره أن يقف فى ساعات فراغه من معركته الكبرى فى سبيل الدين الحق، ليرقب تلك المعركة الصغيرة بين نسائه، يشعلها حبهن له وغيرتهن عليه، ولعله كان مما يرضى الرجل فيه أن يغار مثلهن على مثله، وأن تنافس زوجاته فى الظفر بحبه ورضاه إلى حد ينسين معه أحيانًا أنه ليس كغيره من الأزواج، وما حاول أن يروضهن على قهر غريزة الأنثى فيهن، ولا كان بحيث يطيب له أن تمسخ فطرتهن فيبرأن من نوازع حواء وأهوائها، ويتجردن من الغيرة والشوق واللهفة والرغبة فى الاستئثار بالزوج الحبيب، وما كان أحلمه وأرق وجدانه وألطف مزاجه.

تخترق عائشة عبدالرحمن هذه المساحة بجرأة، يمكن أن تختلف معها أو تتفق، لكنها فى النهاية قالت ما عندها وهذا يكفى.

تقول عائشة: كانت نساء النبى مرهقات بالمشاركة فيه، تضنيهن الغيرة، ويغيظهن ألا تنفرد كل منهن بقلب زوجها، وقد شهد البيت المحمدى من غيرة نسائه، ما يخيل إلينا معه أنها جعلت من هذا البيت ميدانًا لواغل نسوية لا تهدأ ولا تفتر، وإن لم تر فيه الفطرة سوى أثر لحيوية هؤلاء السيدات، ومظهر من مظاهر التنافس فى حب زوجهن والرغبة فى الاستئثار به، فإن يكن صلى الله عليه وسلم عانى من ذلك كثيرًا، فقد راض نفسه على احتماله تقديرًا للدوافع الطبيعية التى كانت تدفع إليه قسرًا ودون اختيار، وحسبنا كلمته فى السيدة عائشة حين لجّت بها غيرتها الجامحة: ويحها لو استطاعت ما فعلت، شاهدًا على سلامة الفطرة، وعمق الفهم لطبيعة حواء، وقد كانت نساؤه يعرفن هذا فيه، ويلُذن به كلما أخرجتهن طبيعة حواء عما يجب لهن من مسالمة ووئام، ويدركن أن الغيرة مهما تجمح بهن، فمثل رسول الله لا يغتفر أو يجد فى فطرة حواء ما يدعو إلى الغض والازدراء.

يمكننا أن نتعامل مع ما كتبته عائشة عبدالرحمن على أنه دفاع عن النبى صلى الله عليه وسلم من أرضية عقائدية، هذا غير أنها محبة للنبى ومتيمة عشقًا به، لكن ما رأيكم فى رؤية مسيحية فلسفية تدافع عن النبى صلى الله عليه وسلم من أرضية بحثية بحتة.

صاحب هذه الرؤية هو الدكتور نظمى لوقا صاحب كتاب «محمد فى حياته الخاصة».

طبق نظمى على حياة النبى الخاصة منهجه الفلسفى، وبعد أن أجرى عملياته البحثية ثبت له أن ما فعله فى حياته الزوجية تحديدًا كان طبيعيًا، ولذلك لم يكن دفاع نظمى عن النبى دفاع المؤمن، بل دفاع الباحث.

يقول نظمى: محمد تزوج عددًا من النساء... واقع مشهود لا ينكره ولا يفكر فى إنكاره أحد، يتناولونه فى براءة مصطنعة وخبث مبيت ليقولوا بعدها: وليس زوج الواحدة سواء وزوج العدة من النساء.

زوج الواحدة ملجم الشهوة.

وزوج العدة من النساء جامح الشهوة مطلق العنان، لا يطيق منع نفسه من طلب النساء، أو هو لا يريد أن يمنع نفسه من طلبهن، ما دامت الفرصة متاحة لما يشتهيه من الإباحة.

يحدد نظمى الاتهام بقوله: والنتيجة الطبيعية لهذا الكلام أن محمدًا كان رجلًا شهوانيًا، لا صبر له عن النساء ولا كابح له عن الاستكثار منهن.

ويحدد الفيلسوف مدخله العقلى إلى هذه المسألة.

فهو لا يتعرض لهذه الفرية من منظرها الخارجى، بل من أساسها الذى بنيت عليه، يتعرض للمقدمة المدسوسة التى خلطت بين الكم والكيف، وبين التعدد وجموح الاشتهاء، وهو خلط قريب المدخل عند من لا يدققون الفهم ولا يفرقون بفطنة بين المظاهر المادية والبواعث النفسية التى هى أمور باطنة لا تأخذ العين العابرة ما لم تؤيدها بصيرة نافذة.

يقول: حتى نقرب المفارقة إلى الأذهان، فننقلها من المضجع إلى المطبخ، ومن الفراش إلى المائدة.

زيد رجل نهم شره... لماذا؟، لأننا نرى على مائدته العديد المتنوع من الألوان والصحاف، وعمرو رجل قنوع... لماذا؟، لأنه لا يأكل إلا من طعام واحد، صِحاف واحدة تتكرر بعينها فى كل وجبة، ولا يحاول لها تبديلًا، ولا يستزيد عليها.

وعصام رجل زاهد... لماذا؟، لأنه قلما يذوق الطعام، وإذا تذوقه فهو من الخبز القفار لا يمس الإدام ولا يهم به.

من الأسئلة الثلاثة والإجابات عليها، يصل نظمى إلى أنه ما رأى الراءون من زيد وعمرو وعصام إلا ما على المائدة، وما يدخلونه فى أفواههم، أما ما فى باطن كل واحد منهم من الشهوة للطعام والرغبة فيه والإقبال عليه والتعلق به، فلم يره الراءون، بل تخيلوه تأسيسًا على ظاهر المطعوم الذى يسترعى النظر، ولا يحتاج إلا إلى عين ترى ويد تحصى.

ولكن الطبع أمر موكول ببواطن الشعور والبواعث بصرف النظر عما يتفق أو لا يتفق، ويتيسر أو لا من الوسائل المادية المقابلة لتلك البواعث.

أجل قد يكون صاحب الصحاف المنوعة الكثيرة من الطعام غير بطين ولا شره، نفسه غير متعلقة بأفانين المأكول، ولا تشبث له بكثرتها وتنوعها، وإنما ذلك عليه هين يتيسر له فيصيب منه غير محتفل ولا مكترث، أو لا يتيسر له فلا يهتم ولا يأسى.

هذ وقد يكون صاحب الطعام الواحد أو الصحفة الواحدة بطينًا شرهًا تتعلق نفسه بالمأكل، يكترث لما يصيبه منه فيسرف ويغتم إن غاب عنه، فالشراهة فيه طبع ونحيزة لا يتعلقان بالمظهر الخارجى، وإنما هى نوع من العلاقة بين الآكل والمأكول، علاقة متينة الأسباب، عميقة الجذور فى نفس المرء ذى البطنة.

بل أكثر من هذا، قد يكون الممتنع عن الأكل بإدام ما عاش لا يأكل إلا الخبز القفار ولا يملأ منه جوفه إلا لمامًا، قد يكون هذا المرء أكثر بطنة وشراهة فى واقع الطبع والنحيزة من صاحب المائدة المنوعة، ومن صاحب الإدام الواحد.

فالعبرة بالعلاقة بين الآكل والمأكول، سواء حضر ذلك المأكول أو غاب، وسواء أقبل عليه الآكل إقبالًا فعليًا أو أحجم عنه لسبب من الأسباب.

ويسأل نظمى: ألا ترى إلى المريض يمنعه الطبيب المعالج من الطعام؟

ولكن ذلك الامتناع لا ينهض آية على عفة أو انصراف، بل الأمر على نقيض ذلك تمامًا فى معظم الأحيان، إذ يقابل ذلك الامتناع شهوة قوية إلى كل مأكل منوع، وقد تجمح فتنتهز خلسة من الرقباء لتأكل من الدسم ما تصل إليه.

وقريب من ذلك من يمنع نفسه عن الطعام من تلقاء ذاته، فليس هذا على الدوام آية على هوان أمر الطعام عليه، بل قد يكون النقيض هو الصحيح فى هذا الموقف أيضًا.

العبرة ليست بالامتناع إذن، هكذا يقول نظمى لوقا، إنما العبرة بتعلق النفس ومدى الاهتمام فى باطن الشعور، فرب ممتنع عن الطعام وهو يستهول أمر ما حرمه على نفسه، وكأنه بهذا دائن نزل عن شىء ضخم غاية الضخامة، يقتضى مقابلة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

وليس هذا حال الزهد الحق، فالزهد الحق أن تخلع حب الدنيا ولذاتها من قلبك، لا أن تمتنع عنها ببدنك وقلبك متعلق بها.

ليس الزهد الحق أن تمتنع عن الإدام وأطايب الطعام، وأنت بها مستهام، فإنك حينئذ تكون أنهم المنهومين.

وإنما الزهد ألا تكترث نفسك للذات الطعام أصبت منه أم لم تصب، فهوان تلك اللذات عليك وهى حاضرة متاحة لك هو العفة بعينها، واستهوال تلك اللذات وأنت ممتنع عنها هو الشراهة بعينها.

يخرج نظمى من توضيح الفيصل العقلى بين النقائض فى باب المأكول، إلى الفيصل العقلى الدقيق بين النقائض فى باب الفراش.

فصاحب الزوجات الكثيرات يجمع بينهن قد لا يكون شهوانًا، لأن المعول على ما يكون فى نفسه من نوع الصلة والارتباط بهن، فإن كان ذلك الارتباط ارتباطًا تعلق بلذة المضاجعة قبل كل شىء، فالرجل الشهوان بسبب تعلقه بتلك اللذة، لا بسبب كثرة عدد من فى عصمته من النساء.

أما إن كان صاحب الزوجات الكثيرات مرتبطًا بهن برباط لا يقوم على طلب اللذة قبل كل اعتبار، بل يقوم ارتباطه بهن على الأواصر الإنسانية السامية من مودة ورحمة وبر ورعاية وحدب وتكريم للشخصية الآدمية فى المرأة، فالرجل ليس بشهوان لعدم ابتناء صلته بالمرأة على اللذة البهيمية، بصرف النظر عن عدد من فى عصمته من النساء.

وبهذا المقياس عينه ننظر إلى صاحب الزوجة الواحدة، فإن كانت صلته النفسية الباطنة التى تربطه إليها صلة تراحم وإيثار وتكريم للشخصية الآدمية فى المرأة، فالرجل ليس شهوانًا بسبب نوع إحساسه وصلته الباطنة بالمرأة عمومًا، لا بسبب اقتصاره على امرأة واحدة.

أما إذا كان صاحب الزوجة الواحدة يصدر فى ارتباطه وتعلقه بها عن عنف طلب اللذة لذات اللذة، فالرجل شهوان بهيم بصرف النظر عن عدم تعدد من تنصرف إليهن وتنصب عليهن شهوته الجامحة من أفراد النساء.

وبهذا المقياس نزن سلوك من لا زوجة له، طائعًا أو مكرهًا، فننظر إلى حال نزلاء السجون، وليست لهم امرأة من سبيل، فهل ننسبهم إلى العفة وسكون الشهوة؟

لا ارتباط إذن بين المظهر والمخبر، فقد يدل المظهر على الشىء ونقيضه، فلا يكفى التعدد إذن أساسًا للقول بجموح الشهورة وسيطرتها على الرجل، بل ينبغى أن يلتمس المتلمسون لذلك الحكم أساسًا آخر من شواهد حاله، ومجموع سلوكه مع النساء، كثر عددهن أو قل، لأن المعول على نوع الصلة وبواعثها، لا على كثرة العدد أو قلته أو انعدامه.

يصل بنا نظمى لوقا إلى مقصده من هذا الدرس الفلسفى، يصل إلى النبى محمد.

يقول: ما كان محمد رجلًا هزيل الحيوية واهن الوظائف، ولكنه كان يملك حيويته ولا تملكه حيويته، ويستخدم وظائفه ولا تستخدمه وظائفه، فهى قوة له تحسب فى مزاياه، وليست ضعفًا يعد فى نقائصه.

الفكرة أمامك واضحة، ويمكنك أن تقارن بين ما قالته عائشة عبدالرحمن، وما ذهب إليه نظمى لوقا... كل منهما أراد أن يدافع عن النبى سالكًا طريقه الخاص، وفى النهاية وصلا إلى ما رغبا.



على كثرة ما قرأت فى سيرة النبى محمد، صلى الله عليه وسلم، توقفت متأملًا فيما كتبته الدكتورة عائشة عبدالرحمن والفيلسوف نظمى لوقا، صاحب الكتاب الذى لا يزال صاخبًا «محمد الرسالة والرسول»، وتحديدًا فى مساحة الحياة الخاصة للرسول، صلى الله عليه وسلم.

لم يكن توقفى عبثًا، أغلب الظن أن الكتابة عندهما كانت مستقيمة.

عاشئة عبدالرحمن تكتب «نساء النبى»، ونظمى لوقا يكتب «محمد فى حياته الخاصة».

لم تنافق عائشة عبدالرحمن القراء، جاءت على الأخبار المنسوبة للنبى جميعها، عرضتها وفحصتها ونقدتها، وخرجت منها بصورة للنبى البشر الذى لا يعيبه أبدًا أنه كان رجلًا.

ولم يلتمس نظمى لوقا العذر عند أحد، بل اخترق كل الاتهامات الموجهة للنبى، صلى الله عليه وسلم، وفندها من أرضية فلسفته المجردة، فهو رجل علم، لا يركن إلى المجاملات، بل يقول ما يمليه عليه ضميره العلمى، وما تقتضيه ضروراته البحثية.

أفرد كل منهما مساحات كبيرة لقصص زوجات النبى، صلى الله عليه وسلم، كل منهن على حدة، يمكنك أن ترجع للكتابين فى أى وقت، لكن ما سأتوقف عنده هنا معك هو صورة النبى مع زوجاته... كيف رسمته عائشة، وأى ألوان أضاف لها نظمى؟.

تذهب عائشة عبدالرحمن إلى أن الفصل بين شخصيته زوجًا رجلًا وشخصيته، صلى الله عليه وسلم، نبيًا رسولًا جد عسير، وليس الأمر كذلك فى حياة نبى آخر من حملة الرسالات، رغم كونهم جميعًا آدميين، يقول الله تعالى فيهم «وما أرسلنا من قبلك إلا رجالًا نوحى إليهم»، ذلك لأن الإسلام قرر بشرية الرسل عليهم السلام أصلًا من أصول عقيدته، ومحمد، صلى الله عليه وسلم، كان أحرص الناس على تذكير أمته بأنه بشر، عبدالله ورسوله.

ولم تنزع الرسالة من قلبه عواطف البشر، ولا جردته من وجدانهم، ولا عصمته مما يجوز عليهم فيما عدا ما يتصل بالنبوة، فهو كما قال جل جلاله: «قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلىّ»، يسكن إلى زوجه، ويُشغل بالأبناء، ويعانى مثل الذى يعانيه بنو آدم من حب وكره ورغبة وزهد وخوف وأمل وحنين واشتياق، ويجرى عليه ما جرى على سائر البشر من تعب ويُتم، وثكل ومرض وموت.

تمسك عائشة عبدالرحمن بجوهر القضية، فلو شاء الله لعصم نبيه من كل هذا، ولأعفاه مما ذاق من حر الثكل فى بنيه، وفداحة المصاب فى خديجة، ومحنة الإفك فى عائشة، ولجعل حياته نصرًا متصلًا لا يعرف هزيمة ولا يشفق من خيبة، وأراحه من اضطهاد أعدائه، وكيد المنافقين من أتباعه.

اعتراف عائشة عبدالرحمن للنبى، صلى الله عليه وسلم، بأنه بشر، لا يمنعها من القول: لكنّ محمدًا، صلى الله عليه وسلم، لم يكن مع ذلك كأحد من البشر، وقد اصطفاه الله من بين المخلوقين جميعًا، خاتمًا للنبيين، وبعثه فى الناس بشيرًا ونذيرًا، إنه بشر رسول، وهذا هو موضع الدقة والعسر فى الحديث عن الرجل فى حياته العاطفية والزوجية، فما يغيب عن كاتب يعرض لهذا الجانب من شخصية محمد أنه كان النبى المصطفى، وأن كلمة الإسلام الأولى هى الشهادة بأن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله.

الصعوبة ليست فيما قالته عائشة عبدالرحمن فقط، هناك صعوبة أخرى، تحكى هى عنها، تقول: يزيد فى دقة الأمر وعسره، أن نرى الشخصيتين مندمجتان فيه غير منفصلتين، وأن الله سبحانه وتعالى لم يدع لرسوله فى حياته الخاصة يتصرف فيها كيف يشاء على نحو ما يفعل أى رجل من البشر، وإنما كان، صلى الله عليه وسلم، يتلقى من حين إلى حين أوامر ربه فى أخص الشئون الزوجية، وكانت علاقاته بنسائه تخضع أحيانًا لتوجيه سماوى صريح.

تنظر عائشة عبدالرحمن بعين المرأة إلى حياة النبى الخاصة، تقول عن ذلك: فأى رجل كان نبى الإسلام عليه الصلاة والسلام؟، وأى زوج جمع بيته هذا العدد من عقائل كريمات، اختلفت أنماطهن وتباعدت أصولهن ومنابتهن وتفاوتت أعمارهن وصورهن؟

لا تفلت عائشة الخيط من يدها، تتحدث وكأنها تصف ما حدث كجزء منه وليس مجرد باحثة تنبش فى كتب التراث عن أخبار النبى ونسائه، تقول: الذى نطمئن إليه هو أن الزوجة منهن كانت تأتى بيت الرسول معتزة بشرف الزواج من النبى المصطفى، ثم ما تكاد تدخل هذا البيت وتلقى من فيه من ضرائر يشاركنها فى رجلها، حتى ترى فيه، صلى الله عليه وسلم، الزوج والنبى، ومن هنا كانت المغاضبة والمنافسة والغيرة قد تحتد حتى تجاوز المدى، وما يكون شىء من هذا فى حياة نساء يرين زوجهن نبيًا فحسب.

تقترب عائشة عبدالرحمن من البيت أكثر.

تأمل وصفها لما رأت... لاحظ أنها تتحدث وكأنها رأت رأى العين.

تقول: حياة محمد، صلى الله عليه وسلم، فى بيته تبدو رائعة فى بشريتها، فقد كان يؤثر أن يعيش بين أزواجه رجلًا ذا قلب وعاطفة ووجدان، ولم يحاول، إلا فى حالات الضرورة القصوى، أن يفرض على نسائه شخصية النبى لا غير، ونحن اليوم نقرأ ما وعى التاريخ من مرويات عن تلك الحياة الزوجية، فيبهرنا ما فيها من حيوية فياضة لا تعرف العقم الوجدانى ولا الجمود العاطفى، وما ذاك إلا لأنه، صلى الله عليه وسلم، كان سوى الفطرة، فأتاح بذلك لنسائه أن يملأن دنياه الخاصة حرارة وحيوية، ويُنحين عنها ظلال الركود والفتور والجفاف.

هل هناك ما حجب عن عائشة عبدالرحمن الواقع الذى ذهبت تبحث عنه؟

الإنصاف يقول إنها وقعت فى خطأ منهجى، فقد دخلت إلى بيت النبى، صلى الله عليه، وعندها صُرة جاهزة، ولذلك فهى توثق فقط ما تؤكد هذه الصُرة، وتبتعد عما يتناقض معها، أسمعها وهى تتحدث عن النبى، صلى الله عليه وسلم، بقولها: عاش رسول الله، صلى الله عليه وسلم ما عاش فتى القلب حتى بعد أن جاوز الستين، حى الوجدان، حتى يوم رحل عن هذه الأرض، وأغمض عينيه فى حجر أحب نسائه وأحظاهن عنده.

لم تترك عائشة عبدالرحمن نفسها لبحر البحث، انطلقت فقط تدافع عن النبى، صلى الله عليه وسلم، من خلال مساحتين محددتين:

المساحة الأولى هى تعدد الزوجات... وتثبت ما قاله المستشرقون الذين لم يروا فى هذا الجمع بين عدد من النساء لزوج واحد سوى مظاهر مادية مسرفة، وأنه لضلال أملاه التعصب الأحمق والهوى المضل، وانحراف عن المنهج العلمى الذى يأبى أن نقيس مسألة تعدد الزوجات بمقاييس عصرية مستحدثة أضرت بالمرأة والأسرة والمجتمع من حيث يدعى لها أنها منصفة.

تواجه عائشة: هذا الغرب لا يجرؤ اليوم على أن يدعى أن نظام الزوجة الواحدة يتبع فى دقة، وينفذ نصًا وروحًا، ومع هذا يأتى بعض أبنائه فينكرون فى جرأة تعدد الزوجات، فى بيئة كان التعدد هو نظامها السائد الذى لا تعرف سواه إلا فى حالات قليلة ولدواع خاصة، ولم يكن هذا النظام اختياريًا، وإنما قضت به طبيعة الزمان والمكان، فى مجتمع البنون فيه زينة الحياة، وفخر المرأة الإنجاب، وفخر الرجال الولد وعزة النفر.

تحسم عائشة القضية من وجهة نظرها، تقول: وربما بدا لنا اليوم أن ذلك التعدد كان مظهرًا من مظاهر استعباد المرأة العربية ورقّها المزعوم، وأنه قصد إلى إرضاء الرجال، ولكنه فى الحق كثيرًا ما ألقى على الرجل عبئًا ثقيلًا مرهقًا، وأنقذ المرأة العربية من نظام أبشع من التعدد، وهو هذا الرق العصرى الذى يعترف لزوجة واحدة بشرعية الزواج، ويدع لغيرها- ممن يعاشرهن الزوج فى الحرام- الضياع والهوان والعار، ويرهق الإنسانية بمورد لا ينقطع من أولاد الحرام المنبوذين اللقطاء.

لا تجتهد عائشة عبدالرحمن كثيرًا، فهى تثبت ما استقر عليه الجميع فى مواجهة تهمة استباحة النساء بتعدد الزوجات: الإسلام قيّد التعدد شرعًا بأربع، ففارق الصحابة من زدن على أربع من نسائهم، ولهن أن يتزوجن من بعدهم، وأكرم الله تعالى أمهات المؤمنين، فأحلهن للنبى، عليه الصلاة والسلام، ذلك مع ما حرم الله على المؤمنين من الزواج من أمهاتهم نساء النبى، وأمر الله تعالى الرجال بالعدل بين أزواجهم، فيما هو من المعروف والمستطاع، مع تقدير الشرع لعجز الفطرة البشرية عن العدل المطلق ولو حرصنا، وقد كان، صلى الله عليه وسلم، أحرص الناس على العدل بين نسائه، قدوة للمسلمين ومعلمًا وإمامًا، إلا فيما لم يكن تملكه بشريته من المساواة بينهن فى العاطفة والقلب، وقد قال، عليه الصلاة والسلام: اللهم هذا قسمى فيما أملك، فلا تلمنى فيما لا أملك.

المساحة الثانية: هى غيرة الضرائر... وقبل أن أضع بين يديك ما قلته، ما رأيك فى أن نقرأ معًا رأيها الذى كان تقدميًا جدًا عندما نشرته.

تقول عائشة إنه من الناس من يشفقون من تناول ما كان يحدث بين نساء النبى من خصام وخلاف، والحق أنه، صلى الله عليه وسلم، ما ضاق بهذا إلا أن يجاوزن المدى فيغضب أو يزجر أو يهجر لعلهن يرعوين، وفيما عدا تلك الحالات القليلة التى اضطر فيها إلى أخذهن بالشدة، لم يكره أن يقف فى ساعات فراغه من معركته الكبرى فى سبيل الدين الحق، ليرقب تلك المعركة الصغيرة بين نسائه، يشعلها حبهن له وغيرتهن عليه، ولعله كان مما يرضى الرجل فيه أن يغار مثلهن على مثله، وأن تنافس زوجاته فى الظفر بحبه ورضاه إلى حد ينسين معه أحيانًا أنه ليس كغيره من الأزواج، وما حاول أن يروضهن على قهر غريزة الأنثى فيهن، ولا كان بحيث يطيب له أن تمسخ فطرتهن فيبرأن من نوازع حواء وأهوائها، ويتجردن من الغيرة والشوق واللهفة والرغبة فى الاستئثار بالزوج الحبيب، وما كان أحلمه وأرق وجدانه وألطف مزاجه.

تخترق عائشة عبدالرحمن هذه المساحة بجرأة، يمكن أن تختلف معها أو تتفق، لكنها فى النهاية قالت ما عندها وهذا يكفى.

تقول عائشة: كانت نساء النبى مرهقات بالمشاركة فيه، تضنيهن الغيرة، ويغيظهن ألا تنفرد كل منهن بقلب زوجها، وقد شهد البيت المحمدى من غيرة نسائه، ما يخيل إلينا معه أنها جعلت من هذا البيت ميدانًا لواغل نسوية لا تهدأ ولا تفتر، وإن لم تر فيه الفطرة سوى أثر لحيوية هؤلاء السيدات، ومظهر من مظاهر التنافس فى حب زوجهن والرغبة فى الاستئثار به، فإن يكن صلى الله عليه وسلم عانى من ذلك كثيرًا، فقد راض نفسه على احتماله تقديرًا للدوافع الطبيعية التى كانت تدفع إليه قسرًا ودون اختيار، وحسبنا كلمته فى السيدة عائشة حين لجّت بها غيرتها الجامحة: ويحها لو استطاعت ما فعلت، شاهدًا على سلامة الفطرة، وعمق الفهم لطبيعة حواء، وقد كانت نساؤه يعرفن هذا فيه، ويلُذن به كلما أخرجتهن طبيعة حواء عما يجب لهن من مسالمة ووئام، ويدركن أن الغيرة مهما تجمح بهن، فمثل رسول الله لا يغتفر أو يجد فى فطرة حواء ما يدعو إلى الغض والازدراء.

يمكننا أن نتعامل مع ما كتبته عائشة عبدالرحمن على أنه دفاع عن النبى صلى الله عليه وسلم من أرضية عقائدية، هذا غير أنها محبة للنبى ومتيمة عشقًا به، لكن ما رأيكم فى رؤية مسيحية فلسفية تدافع عن النبى صلى الله عليه وسلم من أرضية بحثية بحتة.

صاحب هذه الرؤية هو الدكتور نظمى لوقا صاحب كتاب «محمد فى حياته الخاصة».

طبق نظمى على حياة النبى الخاصة منهجه الفلسفى، وبعد أن أجرى عملياته البحثية ثبت له أن ما فعله فى حياته الزوجية تحديدًا كان طبيعيًا، ولذلك لم يكن دفاع نظمى عن النبى دفاع المؤمن، بل دفاع الباحث.

يقول نظمى: محمد تزوج عددًا من النساء... واقع مشهود لا ينكره ولا يفكر فى إنكاره أحد، يتناولونه فى براءة مصطنعة وخبث مبيت ليقولوا بعدها: وليس زوج الواحدة سواء وزوج العدة من النساء.

زوج الواحدة ملجم الشهوة.

وزوج العدة من النساء جامح الشهوة مطلق العنان، لا يطيق منع نفسه من طلب النساء، أو هو لا يريد أن يمنع نفسه من طلبهن، ما دامت الفرصة متاحة لما يشتهيه من الإباحة.

يحدد نظمى الاتهام بقوله: والنتيجة الطبيعية لهذا الكلام أن محمدًا كان رجلًا شهوانيًا، لا صبر له عن النساء ولا كابح له عن الاستكثار منهن.

ويحدد الفيلسوف مدخله العقلى إلى هذه المسألة.

فهو لا يتعرض لهذه الفرية من منظرها الخارجى، بل من أساسها الذى بنيت عليه، يتعرض للمقدمة المدسوسة التى خلطت بين الكم والكيف، وبين التعدد وجموح الاشتهاء، وهو خلط قريب المدخل عند من لا يدققون الفهم ولا يفرقون بفطنة بين المظاهر المادية والبواعث النفسية التى هى أمور باطنة لا تأخذ العين العابرة ما لم تؤيدها بصيرة نافذة.

يقول: حتى نقرب المفارقة إلى الأذهان، فننقلها من المضجع إلى المطبخ، ومن الفراش إلى المائدة.

زيد رجل نهم شره... لماذا؟، لأننا نرى على مائدته العديد المتنوع من الألوان والصحاف، وعمرو رجل قنوع... لماذا؟، لأنه لا يأكل إلا من طعام واحد، صِحاف واحدة تتكرر بعينها فى كل وجبة، ولا يحاول لها تبديلًا، ولا يستزيد عليها.

وعصام رجل زاهد... لماذا؟، لأنه قلما يذوق الطعام، وإذا تذوقه فهو من الخبز القفار لا يمس الإدام ولا يهم به.

من الأسئلة الثلاثة والإجابات عليها، يصل نظمى إلى أنه ما رأى الراءون من زيد وعمرو وعصام إلا ما على المائدة، وما يدخلونه فى أفواههم، أما ما فى باطن كل واحد منهم من الشهوة للطعام والرغبة فيه والإقبال عليه والتعلق به، فلم يره الراءون، بل تخيلوه تأسيسًا على ظاهر المطعوم الذى يسترعى النظر، ولا يحتاج إلا إلى عين ترى ويد تحصى.

ولكن الطبع أمر موكول ببواطن الشعور والبواعث بصرف النظر عما يتفق أو لا يتفق، ويتيسر أو لا من الوسائل المادية المقابلة لتلك البواعث.

أجل قد يكون صاحب الصحاف المنوعة الكثيرة من الطعام غير بطين ولا شره، نفسه غير متعلقة بأفانين المأكول، ولا تشبث له بكثرتها وتنوعها، وإنما ذلك عليه هين يتيسر له فيصيب منه غير محتفل ولا مكترث، أو لا يتيسر له فلا يهتم ولا يأسى.

هذ وقد يكون صاحب الطعام الواحد أو الصحفة الواحدة بطينًا شرهًا تتعلق نفسه بالمأكل، يكترث لما يصيبه منه فيسرف ويغتم إن غاب عنه، فالشراهة فيه طبع ونحيزة لا يتعلقان بالمظهر الخارجى، وإنما هى نوع من العلاقة بين الآكل والمأكول، علاقة متينة الأسباب، عميقة الجذور فى نفس المرء ذى البطنة.

بل أكثر من هذا، قد يكون الممتنع عن الأكل بإدام ما عاش لا يأكل إلا الخبز القفار ولا يملأ منه جوفه إلا لمامًا، قد يكون هذا المرء أكثر بطنة وشراهة فى واقع الطبع والنحيزة من صاحب المائدة المنوعة، ومن صاحب الإدام الواحد.

فالعبرة بالعلاقة بين الآكل والمأكول، سواء حضر ذلك المأكول أو غاب، وسواء أقبل عليه الآكل إقبالًا فعليًا أو أحجم عنه لسبب من الأسباب.

ويسأل نظمى: ألا ترى إلى المريض يمنعه الطبيب المعالج من الطعام؟

ولكن ذلك الامتناع لا ينهض آية على عفة أو انصراف، بل الأمر على نقيض ذلك تمامًا فى معظم الأحيان، إذ يقابل ذلك الامتناع شهوة قوية إلى كل مأكل منوع، وقد تجمح فتنتهز خلسة من الرقباء لتأكل من الدسم ما تصل إليه.

وقريب من ذلك من يمنع نفسه عن الطعام من تلقاء ذاته، فليس هذا على الدوام آية على هوان أمر الطعام عليه، بل قد يكون النقيض هو الصحيح فى هذا الموقف أيضًا.

العبرة ليست بالامتناع إذن، هكذا يقول نظمى لوقا، إنما العبرة بتعلق النفس ومدى الاهتمام فى باطن الشعور، فرب ممتنع عن الطعام وهو يستهول أمر ما حرمه على نفسه، وكأنه بهذا دائن نزل عن شىء ضخم غاية الضخامة، يقتضى مقابلة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

وليس هذا حال الزهد الحق، فالزهد الحق أن تخلع حب الدنيا ولذاتها من قلبك، لا أن تمتنع عنها ببدنك وقلبك متعلق بها.

ليس الزهد الحق أن تمتنع عن الإدام وأطايب الطعام، وأنت بها مستهام، فإنك حينئذ تكون أنهم المنهومين.

وإنما الزهد ألا تكترث نفسك للذات الطعام أصبت منه أم لم تصب، فهوان تلك اللذات عليك وهى حاضرة متاحة لك هو العفة بعينها، واستهوال تلك اللذات وأنت ممتنع عنها هو الشراهة بعينها.

يخرج نظمى من توضيح الفيصل العقلى بين النقائض فى باب المأكول، إلى الفيصل العقلى الدقيق بين النقائض فى باب الفراش.

فصاحب الزوجات الكثيرات يجمع بينهن قد لا يكون شهوانًا، لأن المعول على ما يكون فى نفسه من نوع الصلة والارتباط بهن، فإن كان ذلك الارتباط ارتباطًا تعلق بلذة المضاجعة قبل كل شىء، فالرجل الشهوان بسبب تعلقه بتلك اللذة، لا بسبب كثرة عدد من فى عصمته من النساء.

أما إن كان صاحب الزوجات الكثيرات مرتبطًا بهن برباط لا يقوم على طلب اللذة قبل كل اعتبار، بل يقوم ارتباطه بهن على الأواصر الإنسانية السامية من مودة ورحمة وبر ورعاية وحدب وتكريم للشخصية الآدمية فى المرأة، فالرجل ليس بشهوان لعدم ابتناء صلته بالمرأة على اللذة البهيمية، بصرف النظر عن عدد من فى عصمته من النساء.

وبهذا المقياس عينه ننظر إلى صاحب الزوجة الواحدة، فإن كانت صلته النفسية الباطنة التى تربطه إليها صلة تراحم وإيثار وتكريم للشخصية الآدمية فى المرأة، فالرجل ليس شهوانًا بسبب نوع إحساسه وصلته الباطنة بالمرأة عمومًا، لا بسبب اقتصاره على امرأة واحدة.

أما إذا كان صاحب الزوجة الواحدة يصدر فى ارتباطه وتعلقه بها عن عنف طلب اللذة لذات اللذة، فالرجل شهوان بهيم بصرف النظر عن عدم تعدد من تنصرف إليهن وتنصب عليهن شهوته الجامحة من أفراد النساء.

وبهذا المقياس نزن سلوك من لا زوجة له، طائعًا أو مكرهًا، فننظر إلى حال نزلاء السجون، وليست لهم امرأة من سبيل، فهل ننسبهم إلى العفة وسكون الشهوة؟

لا ارتباط إذن بين المظهر والمخبر، فقد يدل المظهر على الشىء ونقيضه، فلا يكفى التعدد إذن أساسًا للقول بجموح الشهورة وسيطرتها على الرجل، بل ينبغى أن يلتمس المتلمسون لذلك الحكم أساسًا آخر من شواهد حاله، ومجموع سلوكه مع النساء، كثر عددهن أو قل، لأن المعول على نوع الصلة وبواعثها، لا على كثرة العدد أو قلته أو انعدامه.

يصل بنا نظمى لوقا إلى مقصده من هذا الدرس الفلسفى، يصل إلى النبى محمد.

يقول: ما كان محمد رجلًا هزيل الحيوية واهن الوظائف، ولكنه كان يملك حيويته ولا تملكه حيويته، ويستخدم وظائفه ولا تستخدمه وظائفه، فهى قوة له تحسب فى مزاياه، وليست ضعفًا يعد فى نقائصه.

الفكرة أمامك واضحة، ويمكنك أن تقارن بين ما قالته عائشة عبدالرحمن، وما ذهب إليه نظمى لوقا... كل منهما أراد أن يدافع عن النبى سالكًا طريقه الخاص، وفى النهاية وصلا إلى ما رغبا.

