وزير البترول: جميع العاملين يطبقون إجراءات الوقاية من «كورونا»

أوضح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، سبب تفقده لمجمع المصرية للتكرير بمسطرد، قائلًا:" إنه يهدف للتأكد من سير الأعمال ولاسيما أن المجمع جديد، وكان في مرحلة التشغيل التجريبي خلال الشهور الماضية، والتأكد أن تجارب التشغيل التجريبي تمت بنجاح".وأضاف "الملا"، خلال حواره ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "extra news"، اليوم السبت، أننا تجاوزنا مرحلة التشغيل التجريبي، ويوجد اليوم إنتاج منتظم ومستمر يتم الدفع به للسوق المحلي، من البنزين بكافة أنواعه والسولار المهم لحركة التجارة ونقل الأفراد والبضائع، ووقود النفاثات الذي يتم استخدامه في الطائرات وغيره ويتم تصديره للخارج، مشددًا على أن مشروع مجمع المصرية للتكرير يدعم سوق المنتجات البترولية.وأكد وزير البترول والثروة المعدنية، أنه تم التأكد من أن جميع العاملين بالمجمع يطبقوا كافة معايير السلامة والصحة المهنية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.