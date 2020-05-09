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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير الشباب من الغربية: الرياضة من أهم ركائز «التنمية المستدامة»

السبت 09/مايو/2020 - 06:03 م
وزير الشباب من الغربية
وزير الشباب من الغربية
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وطارق رحمي محافظ الغربية، عددا من المنشآت الرياضية بالمحافظة بتكلفة مليون و100 ألف جنيه، شملت ملعبا سباعيا بمركز شباب "شوبر" بتكلفة 600 ألف جنيه، إلى جانب افتتاح تطوير نادي "سيجر" الرياضي، على مساحة 300 متر مسطح لثلاث أدوار بتكلفة 500 ألف جنيه.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن الرياضة تعتبر أحد أهم الركائز في أجندة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، إلى جانب دورها في بناء الإنسان الذي يعتبر أهم عامل في بناء الدولة.

وأضاف صبحي، أن هناك تنسيق مستمر مع محافظة الغربية في تقديم كافة سبل الدعم لتطوير المنشآت الرياضية بهدف استثمار طاقات الشباب وتوسيع قاعدة المنافسة لديهم.

فيما أكد طارق رحمي محافظ الغربية، على اهتمام القيادة السياسية بالشباب، ودعم الدولة غير المسبوق للأنشطة الرياضية، تواكبا مع الجهد الكبير الذي تبذله وزارة الشباب والرياضة في الارتقاء بالقطاع الرياضي والعمل على تطوير كافة المنشآت الرياضية.

وأضاف رحمي، أنه يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الشباب والرياضة بالمحافظة، ودعم المتفوقين رياضيًا في كافة الألعاب والمسابقات، مؤكدًا أن المحافظة تقدم دائمًا لهم جميع سبل الدعم والرعاية بما يضمن استمرارهم في النجاح والتميز، بما يتماشى مع توجه الدولة في الاهتمام بالشباب.

وعلى هامش الافتتاحات، قام وزير الشباب والرياضة، يرافقة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ونائبه الدكتور أحمد عطا، بجولة تفقدية باستاد طنطا الرياضي، حيث قام بمعاينة الملعب الرئيسي والمقصورة الرئيسية، والمدرجات، وبعض المرافق الملحقة.

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