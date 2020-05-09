خالد الطوخى يكتب: «الذكاء الاصطناعى».. ضرورة وليس ترفًا



وعلى الرغم من أننا قد بدأنا بالفعل فى تهيئة المناخ المناسب لاقتحام هذا المجال، فإنها كانت مجرد مبادرات فردية ومحدودة لم تأخذ القدر الكافى من الانتشار. وظلت هذه النظرة المحدودة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعى إلى أن ظهرت فى حياتنا أزمة فيروس كورونا التى يمكن أن نطلق عليها كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فتغيرت النظرة تمامًا لهذا المجال، وأعنى به مجال الذكاء الاصطناعى، على الرغم من أن العالم كان ولا يزال يعانى من أزمات إنسانية مستمرة ناجمة عن الكوارث الطبيعية، والأوبئة التى تتعرض لها البشرية فى أوقات عديدة، وهو ما يفرض علينا ضرورة أن يكون لتطبيقات الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات، بالإضافة إلى التطبيقات المختلفة للثورة الصناعية الرابعة، دور واضح فى المساعدة لإنقاذ المزيد من الأرواح وتخفيف المعاناة عن المرضى والمصابين، وتعزيز الطرق التى تتنبأ بحدوث تلك الكوارث، وتعزيز سبل ووسائل التعامل معها قبل وأثناء وبعد وقوعها.



الأمر الذى يضع أيدينا على أهمية تلك الخطوة التى اتخذها الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعقده اجتماعًا استثنائيًا للمكتب التنفيذى للجنة الفنية المتخصصة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام التابعة للاتحاد الإفريقى عبر الـ«فيديو كونفرانس» لمناقشة جهود قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقى فى دعم الخطط الوطنية لمواجهة فيروس كورونا، فقد ركز هذا الاجتماع على التأكيد على أن الأزمة الراهنة تعكس أهمية صياغة الاستراتيجيات الوطنية لبناء مجتمع رقمى يكون بمثابة العمود الفقرى للتنمية مع أهمية توافر بنية تحتية قوية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين المواطنين من الحصول على جميع الخدمات الأساسية مع مراعاة التباعد الاجتماعى، وهو ما نلمسه بشكل لافت للنظر فى خطة الدولة فى مواجهة فيروس كورونا، والتى أسهمت فى تحفيز المواطنين على البقاء فى المنزل ودعم آليات التعليم عن بعد، وكذلك دعم جهود وزارة الصحة فى نشر الوعى بين المواطنين حول الفيروس وتوفير خدمات اتصالات متميزة للأطقم الطبية، وتعزيز دور البريد كمنفذ لتقديم الخدمات المالية للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة الفيروس، وهو ما يبرز أهمية الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لا سيما الذكاء الاصطناعى فى إتاحة تطبيقات لمواجهة الأزمة.



مما يدعونى إلى القول بأن الذكاء الاصطناعى يمكن أن يكون مغيرًا لقواعد اللعبة فى مواجهة التحديات المجتمعية الملحة وخلق مستقبل أفضل لها، فنحن نعيش الآن بالفعل فترة استثنائية غير مسبوقة فى التاريخ، إذ أصبحت لدينا وبفضل التقدم التكنولوجى والتقنى أدوات يمكن أن تساعد فى إيجاد حلول آمنة وسريعة وحقيقية لمعالجة أكبر المشكلات وأعقدها حول العالم، وحان الوقت لجعل الذكاء الاصطناعى وتقنياته تأخذ دورًا رياديًا فى خدمة الإنسانية وإنقاذ البشرية، مما يعظم من ضرورة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى فى الرعاية الطبية والتشخيص المبكر، وبناء أنظمة المحاكاة لتتبع انتشار الفيروس، وأنظمة أخرى لتحليل البيانات الخاصة بالمرض والمرضى، واستخدام النظم الروبوتية للحد من العدوى، والمساهمة فى نشر الوعى الصحى والمراقبة، بالإضافة إلى استخدام تلك التقنيات فى الدراسات المتعلقة بفهم المرض والفيروس بشكل أعمق، بالإضافة إلى استكشاف العديد من الأدوية والمركبات كعلاج محتمل لهذا المرض، وفى تقديرى الشخصى، فإن ذلك يفسر لنا وبشكل واضح تلك الخطوات المهمة التى بدأتها الحكومات بالفعل من أجل توسيع مجال عملها والبحث عن تطبيقات التقنيات الذكاء الاصطناعى فى إيجاد حلول للمخاطر العديدة التى يمكن أن تقلل من انتشار عدوى الفيروس، والبحث حول إمكانية أن يؤدوا بعض أعمالهم من المنزل، كذلك الاستفادة منها فى تحويل المؤسسات التعليمية مناهجها نحو العالم الافتراضى كى يتوافر لطلابها ما يحتاجونه من معلومات، حيث أشار تقرير منظمة الصحة العالمية إلى أن الذكاء الاصطناعى وتطبيقاته، وتوافر البيانات الضخمة، وتحليلها والاستفادة منها كانت جزءًا رئيسًا فى تعامل الصين مع هذا الفيروس اللعين، كما أن حملات مكافحة فيروس كورونا قد بدأت بالفعل عبر برامج الذكاء الاصطناعى، فمنذ بدء انتشار فيروس كورونا فى الصين أتاح الذكاء الاصطناعى الصينى عدة برامج أسهمت بشكل كبير فى محاصرة الفيروس.



من يدقق النظر فيما يقوم به العالم الآن فى هذا المجال يتأكد وبما لا يدع مجالًا للشك أن الذكاء الاصطناعى هو أمل البشرية فى مواجهة ذلك الفيروس اللعين، فمن خلال بعض تطبيقات التكنولوجيا الذكية والبيانات الضخمة يمكن التعامل الناجح مع ذلك الفيروس ومواجهته بصورة صحيحة إلى حد ما، وذلك بالاعتماد على نظم الذكاء الاصطناعى من الروبوتات والدرونز والطابعات ثلاثية الأبعاد وإنترنت الأشياء المتصلة جميعها بالبنية التحتية للجيل الخامس للاتصالات، فى محاولة منها لاكتشاف المصابين بالمرض والحد من انتشاره من ناحية، وتعقيم الشوارع والمناطق من ناحية أخرى، وتوجيه النصائح والإرشادات الطبية فى حالة مخالفة التعليمات من ناحية ثالثة، وغيرها من الاستخدامات غير التقليدية التى يمكن أن تعتمد عليها الدول لمواجهة ذلك الفيروس اللعين، وعلى الرغم من اختلاف المقاربات من دولة إلى أخرى، فإنها تعطينا حالات حقيقية وتجارب حسنة مختلفة فى التعامل مع هذا الوباء وأيضًا مع الأوبئة المحتملة فى المستقبل، حيث يمكن من خلالها إمكانية الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعى والبيانات الضخمة بشكل حقيقى، لأن هذا المجال أصبح ضرورة ولم يعد مجرد كماليات أو نوع من الرفاهية، فمن خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعى يمكن توفير أدوات دقيقة لتشخيص المرض وتصنيف المخاطر بطريقة سهلة الفهم، وإجراء مزيد من الاختبارات للكشف عنه بعيدًا عن تواجد العامل البشرى بشكل مباشر، فجميع أشكال تطبيقات الذكاء الاصطناعى والتعلم الآلى تدور حول التقليل من دور العامل البشرى واستبداله بالآلة، وبالتالى نضمن تقليل فرص الإصابة بالعدوى، وقد نجحت هذه الإجراءات فى الكثير من دول العالم التى تعى جيدًا أهمية وضرورة الاستفادة من الذكاء الاصطناعى وتتفهم أن هذا المجال وعلى الرغم من أنه سلاح ذو حدين، فإنه يمكن أن يكون مفيدًا جدًا، بل إنه يمكن أن يقلب الموازين ويغير وجه الحياة بالكامل نحو الأفضل، وفى هذا الإطار تمكن الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعى، وفى مقدمتها الروبوتات كبديل للإنسان فى محاولات التخفيف من وطأة انتشار فيروس كورونا وكبديل مكمل للطواقم الطبية والمعاونة فى المستشفيات، والاستعانة بها فى الأعمال الشاقة والخطيرة التى يجب على البشر الابتعاد عنها وتجنبها، وذلك للتطهير فى أجنحة العزل ووحدات العناية المركزة، وغرف العمليات وعيادات الحمى والمستشفيات الرئيسية التى تستقبل مصابى الفيروس، ولإجراء أشكال متعددة من التطهير فى البيئات التى يعيش فيها البشر والآلات الموجودة فى تلك البيئات، خاصة أن إحدى المشكلات الرئيسية التى ينجم عنها اتساع دائرة انتشار هذا المرض، هى مخالطة الحالات المصابة للطواقم الطبية.



فمنذ وقت قريب كان الحديث عن الذكاء الاصطناعى مجرد نوع من الخيال العلمى أو أنه عالم غامض بيننا وبينه مسافة طويلة، بل ما زال يفصلنا عنه الكثير من الوقت، وذلك بحجة أننا لم نمتلك البنية التحتية للدخول فى هذا المجال، الذى تمت إحاطته بصورة ذهنية مخيفة صنعها لنا البعض حتى نظل ننظر إلى الذكاء الاصطناعى على أنه مجال بعيد عنا كل البعد، فمنذ ظهرت التطبيقات المختلفة لتقنيات الذكاء الاصطناعى والبشرية جمعاء تبحث عن الكيفية التى تمكنها من الاستفادة من تلك التقنيات فى تحقيق الرخاء الذى تسعى إليه عن طريق الحصول على الراحة والسعادة والرفاهية من خلال تلك التطبيقات، ولم يكن أحد يتوقع أن البشرية ستكون أحوج ما تكون إليها فى ظل ما ستشهده من أزمات وكوارث.