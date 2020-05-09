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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

585 ألفًا و945 طالبا بـ«أولى ثانوى» يؤدون اختبار الفرنساوى إلكترونيًا

السبت 09/مايو/2020 - 05:56 م
الالكتروني
الالكتروني
نورهان عبدالرحمن
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أدى 585 ألفًا و945 طالباطالبة من طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم السبت، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر في خامس أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 20192020، والتي تستمر حتى 20 مايو 2020.

وبلغت نسبة الطلاب الذين أدوا امتحان اليوم 99.4%، من إجمالي 589 ألفًا و756 طالباطالبة في مختلف محافظات الجمهورية.

وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر للدخول اضغط هنا
ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الاختبار يوميًا وتسجيل الشكاوى أثناء الاختبار، للدخول الي المنصة اضغط هنا

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