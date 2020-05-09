«زراعة الفيوم»: استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

قال الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، إن حملات إزالة مخالفات البناء وجميع التعديات على الأراضي الزراعية مستمرة بجميع قرى ومراكز المحافظة.وأضاف مصطفى، في بيان، أن الحملات استهدفت إزالة بعض مخالفات البناء في مهدها وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض التعديات على الأراضي الزراعية، لافتا إلى استمرار الحملات بصفة يومية بجميع قرى المراكز وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية القروية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وفي ذات السياق، قام جهاز حماية الأراضي بالمديرية برئاسة المهندس علي مسعد، بالتنسيق مع مديري الإدارات الزراعية والوحدات المحلية، بتنفيذ إزالة التعديات، خلال ذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز طامية برئاسة المهندس ألفي كامل،بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب ياسر جمعة، بتنفيذ إزالة حالتي تعدي على مساحة قيراط و4 سهم بـ"المظاطلي" وبندر طامية.وقامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس برئاسة المهندس عبدالتواب موسى، بالتنسيق مع الوحده المحلية بإزالة اعدى على مساحة 85 مترا بحوض "الرزقة الشرقي"، وعلى 70 مترا بحوض "الترس القبلي" طريق السايح كفر فزارة.