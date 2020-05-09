إيطاليا: 194 وفاة جديدة بكورونا

سجلت إيطاليا 194 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، ليرتفع عدد الوفيات لـ30201 حالة، وفق ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.وفي نفس السياق، تعود تدريجيا الصلاة داخل الكنائس في إيطاليا بإجراءات احترازية، في 18 مايو الجاري، والمشاركة في الاحتفالات المختلفة في كنائس إيطاليا، وفق اتفاق بين مجلس أساقفة إيطاليا والحكومة.وقال بيان نشرته الصفحة الرسمية للفاتيكان، اليوم، إن نص الاتفاق المذكور يأتي ثمرة مسيرة تعاون بين المجلس ورئاسة الوزراء ووزيرة الداخلية واللجنة التقنية العلمية التي تتابع وتقيِّم تطورات وباء فيروس كورونا في إيطاليا.