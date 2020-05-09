رئيس مدينة الزينية يتفقد الأعمال الإنشائية لمحطات الصرف

قام العقيد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، بتفقد الأعمال الإنشائية لمحطات رفع الصرف الصحي بالمدينة والوحدات القروية التابعة لها.وأوضح في تصريحات صحفية، أنه جار إدراج محطات الرفع الحمادين بالزينية قبلي وجاد الكريم بالمدامود بحري ونجع الشاعر بالمدامود قبلي، مشيرا إلى تكثيف ورديات العمل وتقسيم العمالة لضمان الانتهاء من هذه المشروعات وفقا للجداول الزمنية المحددة لها مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع الازدحام والتجمعات وفقا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.وشدد على العمل بالتوازي بأعمال رصف الطرق التي ينتهي بها أعمال الصرف الصحي وذلك للتيسير على المواطنين.وجرى اليوم، تنفيذ أعمال رش وتعقيم لعدد من الإدارات التابعة لمركز ومدينة الزينية وشملت إدارة الشئون الاجتماعية والتموين والزراعة والشباب والرياضة ومبنى ديوان مجلس المدينة، وذلك في إطار البروتوكول المتبع لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.